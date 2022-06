Monasterio afea a Ayuso que subvencionase con 200.000 euros "a la aviación cubana del Gobierno de los Castro": "Rectifique"

Archivado en:

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afeado este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que subvencionase con 200.000 euros "a la aviación cubana del Gobierno de los Castro".

"Le pedimos por favor que rectifique y que no vuelva a pagar a gobiernos comunistas", le ha espetado Monasterio en la sesión de control del Pleno de la Cámara regional, donde ha sostenido que los cubanos están "muy dolidos".

Por otro lado, la portavoz de Vox ha alertado de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está gobernando "en contra de la gente" y ha instado a la presidenta madrileña a que adecue el Presupuesto Regional "a la inflación que están sufriendo" los ciudadanos.

En este sentido, como medidas concretas, ha pedido bajar medio punto adicional el IRPF, deflactar el IRPF de forma inmediata "no dentro de un año y medio", reducir gasto de forma drástica o velar por cobrar aquello que hace falta, como las "deudas" del Canal de Isabel II. También la ha instado a que presente proyectos para que los fondos Feder se ejecuten en su totalidad o a eliminar subvenciones.

Por su parte, Ayuso ha defendido que tienen que tomar decisiones dentro del ámbito de sus competencias y ha puesto el foco en que "una de ellas es asumir el inmenso coste de la luz" en la factura de Metro de Madrid sin incrementar las tarifas y también en el Canal de Isabel II, "que necesita un uso inmenso de electricidad para toda la gestión del agua".

"Son gastos extraordinarios que asume la región. Por tanto, nosotros lo que intentamos hacer en esta circunstancia es reducir gasto público y de esta manera facilitarle la vida a los ciudadanos en la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Respecto a las subvenciones, ha hecho hincapié en que no dependen de ella sino del Gobierno central. "Yo entiendo que esté incomoda con las decisiones que están tomando, quién no, si cada vez la situación en España es más dolorosa, y no digamos después del verano", ha espetado

Así, ha insistido en que no hay "un solo organismo internacional que no le cante al Gobierno esta situación y como sobre estas instituciones no pueden hacer nada pues no las tratan como hacen con las españolas cuando le recuerdan cuando están los límites".