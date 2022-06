Díaz Ayuso acusa al PSOE de "enfrentar regiones" y hacer "perder los JJOO de Invierno"

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al PSOE de "enfrentar regiones" y hacer "perder los Juegos Olímpicos de Invierno", en relación a la retirada de la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para 2030 por desavenencias entre los Ejecutivo regionales.

Así ha respondido en el Pleno de la Asamblea de Madrid a una pregunta del portavoz socialista, Juan Lobato, quien se ha interesado por el papel que debería tener la región en Europa.

Para Ayuso el papel del Gobierno autonómico pasa por "no pactar con comunistas", no atacar a la OTAN una semana antes de que se celebre la cumbre en la capital o no siendo el Ejecutivo nacional "menos transparente" con la gestión de los europeos.

Frente a ello ha situado a la Comunidad de Madrid, quienes han, según Ayuso, defendido la Hispanidad tanto en Europa como en el resto del mundo mientras hay "odio" y se "derriban estatuas" y el "presidente del Gobierno no hace nada".

Ha sacado pecho de su buena relación con comisarios europeos, el papel de Madrid en la digitalización comunitaria, el pulso emprendedor o la felicitación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, por el uso del Hospital Enfermera Isabel Zendal en la crisis del COVID-19.

"Pasa también por firmar convenios en Atención Primaria, pymes, digitalización o con loas ayuntamientos para vehicular los fondos europeos", ha concluido.

DECAIMIENTO DE LOS JJOO

El pasado lunes el Comité Olímpico Español (COE) comunicó al Gobierno aragonés que descarta presentar al Comité Olímpico Internacional (COI) una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Fuentes del Ejecutivo autonómico informaron de que achacan "este fracaso" a la "intransigencia" de la Generalitat de Cataluña para "negociar una candidatura de país, de igual a igual y razonable".