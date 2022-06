Díaz Ayuso pide por carta a Sánchez que reconsidere la decisión de ubicar la Agencia Espacial Española fuera de Madrid

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconsidere la decisión de que la sede de la Agencia Espacial Española se ubique fuera de Madrid y destaca las posibilidades que ofrece el municipio madrileño de Tres Cantos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de manera extraordinaria en esta localidad, y acompañada por el alcalde, Jesús Moreno, Ayuso ha defendido que desde el Gobierno municipal se ha armado "una candidatura muy bien trabajada, elaborada y que es una pena que se tire directamente a la basura sin atenderla, sin escucharla y sin conocer los motivos" por los que se puja para albergarla.

La dirigente regional ha puesto el foco en que, entre otros motivos, el 92% del sector aeroespacial se desarrolla en la Comunidad de Madrid y el 70% en este municipio. Para la presidenta, "no se trata de llevar empleos" a otros lugares de España sino que se trata de "no romper el ecosistema como el que se ha dado en este sector en Madrid que mueve tanto Empleo y que, a su vez, alimenta a organismos públicos, privados, instituciones, universidad y un en torno que también afecta a la FP".

Así, ha subrayado que quieren que se reconsidere la decisión "no por una cuestión de politiqueo" sino por que trabajaban en la candidatura mucho antes del anuncio del Ejecutivo y no es "flor de un día, de una tarde", sino resultado de "muchísimo trabajo". A su parecer, "causa un perjuicio directo al sector y también a la Economía de la Comunidad de Madrid".

Además, Ayuso ha criticado la poca información que se le ha dado al alcalde, quien pensaba que la decisión se tomaría a la vuelta del verano. "Han estado perdiendo el tiempo, sobre todo no han sido escuchados en ningún momento", ha manifestado.

La presidenta ha recalcado que la batalla que se pierde es "la que no se da" y no quieren quedarse "de brazos cruzados sin defender" aquello que consideran que es bueno no ya para todos los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid sino para el ecosistema que lleva creándose mucho tiempo.

Preguntada por los periodistas por el motivo por el que se ha decantado por la candidatura de Tres Cantos, a pesar de que el municipio de Robledo de Chavela también ha anunciado que se presentará, Ayuso ha sostenido que el segundo ha llegado "mucho más tarde".

EL ALCALDE CRITICA "EL DOBLE RASERO"

Por su parte, el regidor ha recordado que a principios de mes (el 7 de junio) mantuvo una reunión con Ayuso para presentarle la candidatura de Tres Cantos y ha mostrado su "sorpresa" porque a los tres días escucharon por boca del presidente que "había decidido que la sede no iba a estar en Madrid".

Además, ha desvelado que para abordar la candidatura pidió reuniones a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Isabel Rodríguez, pero "ninguna de las dos ha tenido la deferencia" de recibirle sino que le mandaron una carta excusándose.

Moreno ha criticado "el doble rasero" del Gobierno, ya que ambas ministras han recibido al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, sin haber formalizado aún en Pleno la candidatura para albergar la Agencia como han hecho en Tres Cantos. "Yo solo decir que seguimos trabajando para presentar la mejor candidatura pero no por Tres Cantos, ni siquiera por Madrid, sino por este sector estratégico de nuestro país", ha remarcado a continuación.

"OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA", PIDE LA PRESIDENTA

Así, en la misiva Ayuso hace alusión al Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de entidades pertenecientes al sector público estatal, remite a los principios del artículo 103 de la Constitución, y a su desarrollo en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.

"Esos principios exigen el respeto, en su actuación y relaciones, a la participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. También a la buena fe, a la confianza legítima, y a la lealtad institucional. Por último, hace hincapié en la necesidad de respetar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos", ha apuntado la presidenta en el documento.

Ayuso ha subrayado que el propio decreto antes mencionado "habla de criterios de desconcentración y descentralización pero, al mismo tiempo, reconoce la necesidad de tener presentes criterios de eficacia de los servicios públicos, buena regulación, eficiencia, y adecuación al sector".

La dirigente 'popular' ha hecho hincapié en que las empresas de la localidad y otras de la región de Madrid han manifestado ya su apoyo a esta candidatura como lo han hecho también la patronal CEIM, UGT, CCOO, y otros colectivos del sector empresarial, social, educativo, de innovación y del ámbito social.

"Desde la Comunidad de Madrid estamos convencidos de que esta es una candidatura fuerte que proporcionará estabilidad, crecimiento y desarrollo a un sector crucial como este. Es por ello que te ruego, rectifiques y no excluyas a la candidatura de Tres Cantos, de un procedimiento público que debe basarse en la transparencia y en la equidad", ha concluido.