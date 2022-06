Díaz Ayuso critica que la región se vea "arrollada" por la gestión del Gobierno central

Archivado en:

Madrid, 22 jun.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que la región se vea "arrollada" por la gestión del Gobierno central y ha expresado que no sabe si se debe a "dejación política" o "porque considera que no le compensa o porque vista la situación del Gobierno electoralmente, deciden apostar más por unas regiones que por otras".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de manera extraordinaria en el municipio de Tres Cantos, la presidenta madrileña ha dicho que Madrid es una región "capital" al servicio "de las demás" pero necesita "colaboración del propio Gobierno".

"Por eso cuando dicen que esto es una batalla, no es contra nadie, es una defensa de los servicios públicos y de la gestión que se está haciendo en Madrid, que normalmente se ve arrollada por la del Gobierno no sé si por dejación política, porque consideran que electoralmente no les compensa o porque vista la situación del Gobierno electoralmente deciden apostar más por unas regiones que por otras por un juego electoral", ha manifestado.

AYUSO UNA REUNIÓN CON EL GOBIERNO PARA "DESATASCAR" ASUNTOS "PRIORITARIOS"

En este sentido, ha pedido que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que este miércoles se reúne con la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, se reúna con el consejero del ramo en Madrid, Enrique López, y con el de Transportes, David Pérez, para analizar las inversiones del Gobierno en asuntos como Cercanías o carreteras.

Al respecto, ha reprochado que la ministra de Transportes no se haya reunido nunca con su consejero, que no se haya convocado la Conferencia Sectorial y que el Gobierno de Sánchez "nunca ha convocado la Comisión de Seguimiento de Cercanías en la Comunidad de Madrid".

"Necesitamos hablar con el Gobierno para que desatasque todos estos asuntos prioritarios para los madrileños", ha apuntado.

MADRID INSTA A EXPLICAR CON "URGENCIA" LA FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA LEY DE UNIVERSIDADES

La presidenta madrileña también ha instado al Gobierno central a que explique con urgencia la financiación de las medidas que recoge la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada este martes por el Consejo de Ministros, y cuyos detalles no se han facilitado a las comunidades, según ha denunciado Díaz Ayuso.

Según la presidenta, la nueva normativa estatal establece, entre otras cosas, en un mínimo del 1 por ciento del PIB la partida presupuestaria que las regiones deben destinar a las universidades, lo que supondría para Madrid pasar de 1.055 millones de euros a más del doble con alrededor de 2.400 millones.

"Esta nueva Ley de Universidades se ha pergeñado en momentos complicados, sin apenas consenso, y, a nuestro juicio, no causan más que problemas", ha señalado Ayuso, quien ha destacado que rompe con el principio de excelencia para ser rector en una universidad española y con el sistema único de acreditación de docentes universitarios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

También ha solicitado que el Gobierno aclare el criterio introducido a última hora para dar prioridad para obtener una beca "el origen nacional y étnico" del solicitante, y ha asegurado que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta ninguna de las 37 alegaciones presentadas por el Gobierno madrileño al texto.

AYUSO DUDA DE QUE LAS PROPUESTAS DEL PLAN ANTICRISIS SE DESTINEN A COLABORAR CON MADRID

Sobre la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que la prórroga del decreto ley para frenar el impacto sobre los precios de la guerra en Ucrania incluya nuevas medidas como una rebaja del 50 % del Abono Transporte, Díaz Ayuso ha dicho que no tiene "información" sobre lo que "va a improvisar" el Gobierno para "completar el orden del día".

"Pero todo lo que sea ayuda a las comunidades, bienvenido sea, aunque dudo que sea destinado a colaborar con la Comunidad de Madrid", ha precisado la jefa del Ejecutivo madrileño, que ha subrayado el "grave problema" para hacer frente a la factura de la luz" en relación a la financiación de Metro de Madrid.