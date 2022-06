AFE propondrá ayudas para la maternidad en renovación de Convenio Colectivo

Madrid, 21 jun.- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) propondrá medidas relacionadas con la maternidad para mejorar el Convenio Colectivo femenino, como ayudas para gastos de guardería y facilitar espacios de lactancia y condiciones para entrenar durante el embarazo y tras el parto.

El sindicato celebró este martes la jornada "El reto de ser madre y futbolista", organizada por los departamentos Jurídico y de Relación con el Afiliado/a, en la que intervinieron jugadoras y deportistas, que narraron su experiencia tras ser madres, y representantes de medios de comunicación para hablar de la percepción mediática de la maternidad en el deporte.

El secretario general de AFE, Diego Rivas, indicó que "la maternidad siempre ha sido una cuestión fundamental" para el sindicato y aseguró que "hay que trabajar para que jamás se ponga a una futbolista en la tesitura de elegir entre el fútbol o ser madre".

"Hay que poner todos los medios a su disposición, pero también acompañarlas en todo momento, que sientan que sus objetivos son compartidos, que nunca estarán solas cuando deban armonizar su faceta de madre con su profesión en el terreno de juego", añadió.

La codirectora de la Asesoría Jurídica, María José López, repasó las cuestiones que el sindicato planteará para mejorar el Convenio Colectivo como ayudas para gastos de guardería y establecer mecanismos para facilitar la lactancia con espacios habilitados para ello, tanto en entrenamientos como en desplazamientos.

También disponer de unas óptimas condiciones para entrenar durante el embarazo y los meses posteriores al parto o apoyo médico y de fisioterapia para que la futbolista embarazada tenga los mejores medios para recuperar un perfecto estado físico, informó AFE.

"La mujer deportista es trabajadora y como tal hay que tratarla. No debe haber discriminación de ningún tipo por la maternidad. La mujer deportista no debe esperar a su retirada para ser madre y el Convenio Colectivo blinda esta cuestión para su beneficio. Debemos reforzar la legislación del deporte a nivel laboral", dijo.

La jugadora Ayano Dozono (Real Unión de Tenerife Tacuense) recordó que el club renovó su contrato por un año cuando estaba embarazada y que volvió a jugar al sexto mes después del parto, "aunque fue el período de recuperación física bastante complicado”, y la ya retirada Elena Pavel dijo que "con la situación que hay ahora, hubiera sido madre con 26 o 27 años y hubiera seguido jugando".

"En mi época de jugadora, no conocí a ninguna compañera que se quedara embarazada o se lo planteara. Era inviable porque sabías que si sucedía, no te renovarían el contrato. Conocí a algunas que tuvieron que retirarse por ser madres, al no tener ayudas de ningún tipo. Ahora, recientemente, varias jugadoras han sido madres, algo importante para las futuras generaciones", apuntó la coordinadora de fútbol femenino de AFE, Cristina Vega.

La jugadora de pádel Ana Laura Grandes relató que tuvo que dejar el circuito profesional al ser madre. "Me permitían viajar con la niña, pero no que durmiera con ella porque, según me transmitieron, se podría sentar un precedente. No hay una ley de conciliación familiar en el deporte, según me argumentaron", dijo.