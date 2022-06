Lasquetty señala que Madrid "aspira a convertirse en el hub tecnológico del Sur de Europa"

Archivado en:

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado este lunes que la Comunidad de Madrid aspira a convertirse en el hub tecnológico o epicentro de la concentración de empresas del sector del Sur de Europa.

Así lo ha destacado el madrileño durante su intervención en el foro Madrid and the New Middle East, la primera cumbre empresarial para fomentar las relaciones comerciales con Israel, Emiratos Árabes y España, organizada por Madrid Open City.

En este sentido ha recordado el anuncio de varios centros de datos para establecerse aquí (NTT, Interxion, Microsoft, o CyrusOne, entre otros) y el crecimiento experimentado y el liderazgo en el número de startups, que ya superan las 3.200.

Para ello, el consejero ha puesto en valor "algunos de los atractivos que ofrece la región para conseguir las inversiones en este ámbito, como por ejemplo contar con la mejor infraestructura tecnológica de España y de las mejores del continente, libertad y certeza para quienes estén dispuestos a invertir, o ser el mayor foco científico y tecnológico del país".

En este sentido, Lasquetty ha recordado que "Madrid lidera y cuenta con más de 57.100 personas trabajando en investigación y desarrollo y que más de 262.000 madrileños están ocupados en empresas de alta tecnología".