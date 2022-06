Fortes: "Este parón de un año es un punto y seguido que ha mejorado mi toreo"

Madrid, 17 jun.- El diestro Saúl Jiménez Fortes, que mañana sábado reaparece en la plaza de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, considera que el parón de un año forzado por una grave lesión de ligamentos ha sido "solo un punto y seguido" en su carrera y del que ha salido mejorado.

El torero malagueño sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y el arrancamiento del menisco el 26 de junio de 2021, cuando actuaba en la plaza de Las Ventas ante una corrida de Victorino Martín, una lesión a la que se añadieron este invierno otras complicaciones del mismo nivel en la rodilla derecha.

Después de un año completo de recuperación, Fortes está anunciado mañana en la Feria de Torrejón de Ardoz, en un cartel que rematan Antonio Ferrera y Daniel Luque, para lidiar un encierro de la divisa de Buenavista.

"Estoy recuperado por completo de las dos rodillas -asegura el torero en una entrevista con EFE-. Me noto al cien por cien, y no solo físicamente sino también como torero, porque la preparación en el campo de los últimos meses ha sido intensa y las sensaciones han sido muy buenas. No he acusado para nada la falta de actividad, porque desde el primer momento he hecho vida de torero".

"Por eso siento -continúa- que el parón solo ha sido un punto y seguido. Es más, viéndole la parte positiva, aceptando que las cosas vienen como vienen, todo este tiempo me ha servido para tener una buena perspectiva de la situación del toreo, de cómo están los públicos, las ganaderías y los compañeros".

Considera Fortes que esa visión desde fuera del tráfago de las temporadas le ha ayudado también a ver más clara la forma de enfocar su carrera en adelante, para encauzarla por el camino que hace tiempo que anda buscando.

"Ese camino no puede ser otro que el de la excelencia, el que el aficionado que llevo dentro concibe. Se trata de torear con la mayor naturalidad, verticalidad y dominio posibles, pero sustentándolo todo en el sentimiento. En definitiva, poder abandonar el cuerpo para hacer vivir a la gente momentos que recuerden toda su vida", explica el malagueño.

No cree, en cambio, que en esta reaparición vaya a ser un torero renovado, sino un torero "mejorado, más elaborado, más concreto, al incidir en la búsqueda que llevo desde hace tiempo, sin parar de crecer personal y profesionalmente, pero sin olvidar mis raíces ni perder la inocencia de mis inicios para no engañarme ni a mi mismo", matiza.

Fortes ha sufrido a lo largo de su carrera varios y muy graves percances, como las dos cornadas que le atravesaron el cuello, que han ralentizado su desarrollo en el escalafón de matadores, pero no creo que el destino le deba una recompensa.

"No, en absoluto. El toreo y la vida son justos, y ponen a cada uno en su sitio a largo plazo. No creo que nadie me deba nada, sino que todo lo que consiga será fruto de lo que yo esté dispuesto a aportar, de esa máxima entrega por mi parte que es lo único que puede cambiar esa dura deriva para llenar esta segunda etapa de días felices", finaliza.

Paco Aguado