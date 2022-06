La Casa Azul y veladas de piano al aire libre por el Día Europeo de la Música

Archivado en:

Conciertos gratuitos de artistas como La Casa Azul, veladas de piano a pie de calle en espacios emblemáticos y proyección de documentales sobre artistas famosos se darán cita por toda España desde este mismo fin de semana a propósito de la celebración el próximo 21 de junio del Día Europeo de la música.

La ciudad de Madrid acogerá gran parte de la oferta vinculada a esta jornada conmemorativa, como el arranque este viernes de la primera edición de Piano City Madrid, una gran fiesta que se prolongará hasta el domingo con 60 conciertos gratuitos de géneros diversos como la música clásica, el jazz, el flamenco y la contemporánea.

Bajo el asesoramiento del renombrado pianista Chano Domínguez, participarán en ella intérpretes destacados españoles e internacionales, con atención al talento femenino y los jóvenes nombres y en espacios tan icónicos como el Paseo del Prado, el Puente Espiral de Madrid Río o el Invernadero de Arganzuela.

Muy cerca de allí, el espacio cultural Matadero Madrid acogerá este 18 de junio una programación musical gratuita para disfrutar de los conciertos de La Casa Azul, Sexy Zebras, Gabriel Parpusa y un especial homenaje al "Mediterráneo" de Joan Manuel Serrat.

La música en vivo seguirá allí el 19 de junio desde el mediodía con los directos de Tavi Gallart y Uweimar Useche, Riders of the Canyon, La Plazuela, Soledad Vélez, Lion Family Band, General Elektriks, DJ Fillide, un tributo a la banda The Beach Boys y la actuación de un grupo sorpresa.

Una de las salas decanas de la capital, El Sol, también ofrecerá directos gratuitos. Será el mismo 21 de junio a cargo de las bandas emergentes Valdivia, Amor Líquido, Chicxs Rosas y las sesiones de Dj de Marta Movidas y Olaya Axolotes.

En este mismo marco del Día Europeo de la Música 2022, Cineteca Madrid ofrecerá una selección de documentales sobre bandas musicales emblemáticas como The Doors y The Stooges, cantautores como Chicho Sánchez Ferlosio o Paco Loco, así como DJs como Clara Rockmore, Daphne Oram y Laurie Spiegel.

Además, se proyectará el documental "Off the Record" de Barry Avrich (2019), una sesión especial sobre el importante DJ y productor francés Laurent Garnier que contará con la presencia de DJs y figuras de primera línea de la música "techno" como el británico Dave Clarke.

Sin moverse del macroespacio de Matadero, pero en la Central de Diseño, puede visitarse asimismo ya la exposición "Light Years. The National", con 40 fotografías en blanco y negro de una de las bandas de música independiente más prestigiosas del mundo.

DOS GRANDES FESTIVALES ESTE FIN DE SEMANA.

En Cataluña se entregarán los Premios Alícia que organiza la Acadèmia Catalana de la Música y que este año otorga el Premio Alícia a la Trayectoria al recientemente fallecido Pau Riba, por su larga y destacada trayectoria musical.

Además, algunos equipamientos culturales, como L'Auditori, ofrecen descuentos y jornadas de puertas abiertas, y hay conciertos gratuitos en los centros cívicos de los barrios de Barcelona.

Este fin de semana previo al Día de la Música la ciudad condal estará alojando también el festival Sónar, uno de los más relevantes eventos mundiales de electrónica, que en esta edición contará con The Chemical Brothers, Arca, Oneohtrix Point Never o The Blessed Madonna, entre otros.

Otro festival habitual de estas fechas ocupará la agenda musical de Vitoria, el Azkena Rock, que quiere celebrar su vigésimo cumpleaños por todo lo alto con la presencia de Social Distortion y The Afghan Wigs el viernes, para cerrar el sábado con tres grandes damas del rock: Patti Smith, Emmy Lou Harris y Suzi Quatro.

Sin salir del País Vasco, en Bilbao el día 21 están programadas actuaciones de calle de la Banda de Txistularis y de otras agrupaciones musicales como bandas y combos.

En Sevilla, la excusa de esta celebración europea servirá para homenajear a uno de sus paisanos ilustres, José Jiménez alias El Bobote, uno de los palmeros más cotizados del mundo flamenco. El espectáculo, conducido por Torombo, contará con Antonio Canales, Pastora Galván y Enrique "El Extremeño", entre muchos otros.

También ese día, la Fundación SGAE organiza varios conciertos gratuitos en su sede de Santiago de Compostela, como los de Caamaño & Ameixeiras, Momboi y una sesión de Coolnenas DJ. Unos días después, el 24, se celebrará en la Ciudad de la cultura otro de Ortiga, definido como una mezcla de música de verbena, pop y electrónica.