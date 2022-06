El alumno con la mejor nota de la EvAU en Madrid quiere estudiar Filología Clásica

Archivado en:

El alumno con la mejor nota de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en la Comunidad de Madrid, Gabriel Plaza del IES San Juan Bautista, tiene claro que quiere estudiar Filología Clásica y optará por la Universidad Complutense de Madrid.

En declaraciones, el estudiante ha señalado que está "contento" y, aunque se esperaba unos "buenos resultados", le han sorprendido unas calificaciones tan buenas. "Los exámenes me salieron muy bien pero no me esperaba tener un 10 en casi todos", ha expresado.

Gabriel ha subrayado que tiene "muy claro" que va a estudiar Filología Clásica porque cuando empezó a estudiar Latín y Griego fue "un descubrimiento". Además, optará por la Complutense porque está cerca de su casa y no se tiene que cambiar de ciudad.

"Creo que en general a la gente le ha ido bien", ha afirmado sobre sus compañeros. También y acerca de las claves del éxito para obtener unas notas tan buenas, el alumno ha subrayado que es importante tener "mucha organización y fuerza de voluntad". Por ello, ha indicado que es mejor estudiar un poco cada día con mucha antelación que luego "pegarse el atracón".

Gabriel Plaza ha obtenido un 10 en la nota de la EvAU y obtuvo una calificación de 9,94 en Bachillerato y de 9,964 en la calificación de acceso a la Universidad (ponderando las dos medias).

En la Comunidad de Madrid, el 94,52% de los estudiantes que se presentaron a la EvAU han aprobado, tras realizar la prueba la semana pasada en los diferentes campus de las universidades públicas madrileñas. De 33.837 estudiantes que se matricularon en la fase obligatoria de estos exámenes, se presentaron al mismo el 99,49%, en línea con los datos del año anterior.