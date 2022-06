San Gil: ETA no ha sido derrotada porque su proyecto político sigue vivo

Archivado en:

La expresidenta del PP del País Vasco y vicepresidenta de la Fundación Cisneros, María San Gil, ha sostenido este miércoles que "una de las grandes mentiras que quieren que nos traguemos" es que ETA ha sido derrotada y ha reconocido que es verdad que la banda terrorista ha dejado de matar, pero la acción de los distintos Gobiernos ha ido "blanqueando" su proyecto político.

En el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, San Gil ha explicado que es verdad que ETA ha dejado de matar, que los terroristas no están activos y que eso ha permitido que muchas personas en el País Vasco puedan vivir sin escoltas y sin estar en libertad vigilada.

Sin embargo, ha resaltado, "ETA era un proyecto político sustentado por una banda terrorista. ETA no eran solamente los mandos terroristas, sino que era un entramado que estaba perfectamente imbricado en la sociedad".

San Gil ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desarrollado una labor que "nunca les agradeceremos lo suficiente", pero "el proyecto político que ha sustentado la existencia de la banda terrorista hoy está más vivo que nunca y está más cerca de cumplir sus objetivos que cuando mataban 98 personas al año, en los años de plomo".

"Hoy, Bildu es un agente político activo y es un sustento fundamental para el Gobierno de Pedro Sánchez, que vota los Presupuestos Generales del Estado", algo que "hace veinte años hubiera sido impensable porque teníamos perfectamente claro que los terroristas y sus representantes políticos no eran demócratas de pleno derecho", ha subrayado.

Ha indicado que "la acción de los distintos Gobiernos ha ido blanqueando el proyecto político de ETA por el cual han matado a tantísimas personas", al tiempo que ha apuntado que "ETA nace con la clara voluntad de conseguir la Euskal Herria de los siete territorios y la independencia del resto de España y hoy siguen trabajando por ello desde las instituciones", de manera que el proyecto político de ETA no está "deslegitimado", sino que está "absolutamente blanqueado".

"En Alemania no se les ocurre tener un partido nazi", ha recalcado San Gil, quien ha dicho que entiende que los jóvenes no tengan constancia de lo que ha sido ETA, pero el hecho de no haber vivido los campos de concentración "no impide que sintamos simpatía por los judíos porque entendemos su sufrimiento".

Desde su punto de vista, "hay una clara voluntad de no llegar al dolor de las víctimas para que los jóvenes no sepan que esto ha sucedido hace poco tiempo y ha marcado la vida de varias generaciones de españoles".

"Tenemos que avergonzarnos de ver a los representantes de Bildu que es ETA en las instituciones dándonos lecciones de democracia y paseándose por las calles de los pueblos del País Vasco como si nada", ha aseverado.

"No hemos derrotado a ETA y tenemos una enorme tarea por delante", ya que "no toda idea política se puede permitir y menos aquella que se sustenta en 857 víctimas mortales y todos los dramas que eso ha traído consigo", ha zanjado.