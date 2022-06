Torrejón.- 200 policías nacionales, incluido un subgrupo de UPR, trabajarán para lograr unas fiestas seguras

Un total de 200 policías nacionales, 180 de la comisaría local de Torrejón de Ardoz y un subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, trabajarán en el municipio los próximos días para garantizar unas fiestas seguras.

Así lo ha anunciado este mediodía la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tras la Junta de Seguridad Local de Torrejón de Ardoz, donde junto con el alcalde, Ignacio Vázquez, y las cúpulas de la Policía Local y Nacional, han analizado la situación delincuencial del municipio.

"Torrejón es un municipio seguro, con el incremento de más de 11.000 vecinos en los últimos tres años y aumento de centros comerciales y de empresas que vienen aquí por ser un municipio seguridad y sensación de seguridad subjetivos. Ha habido un aumento de delitos comparándolo con 2019 pero casi todos derivados por las estafas leves como resto de estafas por Internet, que se incrementan a niveles de un 200 por ciento", ha explicado la delegada.

Además, ha señalado que han disminuido un 53 por ciento los robos en comercios, un 23 por ciento los robos de viviendas y un 29 los robos en vehículos. "Gracias a la colaboración entre Policía Municipal y Local hacen de Torrejón un municipio cada vez más seguro y doy la enhorabuena a ambos por su trabajo y resultado", ha apuntado.

Preguntada por el problema que bandas latinas que arrastraba el municipio hace tiempo, la representante del Gobierno central en Madrid ha recordado que la primera vez que conoció al alcalde de Torrejón de Ardoz fue precisamente cuando le transmitió su preocupación por este fenómeno y que desde entonces se ha coordinado Policía Local y Nacional.

"A pesar de que durante muchos años ha tenido mucho movimiento de bandas, en este momento no tiene actividad de bandas en estos momentos. El alcalde está muy comprometido por ello. Para mí es un gran aliciente porque es lo que estamos haciendo en los distritos y municipios --en el Plan Antibandas que comenzó el 10 de febrero y en el que no está incluido Torrejón de Ardoz-- y el ejemplo de municipios que han luchado contra las bandas, que poco a poco se van recogiendo los frutos. Que no haya bandas en Torrejón un orgullo para la Policía Nacional, la Local y para la Delegación del Gobierno", ha concluido González.