El madridismo se rinde a la leyenda Marcelo

Madrid, 13 jun.- Jugadores actuales del Real Madrid como sus compatriotas Vinícius, Casemiro o Militao, exfutbolistas como Iker Casillas, Sergio Ramos, Fernando Hierro o Raphael Varane y madridistas como el piloto de Fórmula Uno Carlos Sainz rindieron un bonito homenaje en las redes sociales a Marcelo, que abandona el club blanco tras 16 temporadas.

. Vinícius: "Marcelin! Gracias por todo! Leyenda como jugador con más títulos en el mejor club del mundo. Fue un placer jugar y aprender de ti. Monstruo dentro y fuera. 12 eterno".

. Casemiro: "Hermano, capitán, leyenda. Gracias por todo".

. Thibaut Courtois: "Gracias Marcelo por todo este tiempo juntos, te deseo lo mejor. Eres una leyenda del Real Madrid y del fútbol. Lo mereces!"

. Isco: "Contigo empezó todo querido Marcelo. He visto a pocos jugadores con tu clase, tu magia y tus recursos. Deberías haber sido delantero, pero aun así no te ha ido mal. Lo mejor para ti y tu familia".

. Marco Asensio: "Cómo he disfrutado a tu lado en la banda. Gracias por todo Marce. Eres un crack no solo dentro sino fuera del campo también. Te deseo lo mejor"

. Toni Kroos "Puedo decir que he jugado con el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos".

. Militao: "Gracias leyenda. Suerte la mía de tener la oportunidad de disfrutar del fútbol a tu lado, aprender y compartir grandes momentos juntos. Gracias leyenda".

. Andriy Lunin: "Marcelo, eres un auténtico ejemplo para todos aquellos que sueñan con las cosas grandes. Gracias por todo, estoy muy feliz por poder conocerte y aprender de ti".

. Toni Fuidias: "Fue un auténtico placer aprender de ti día tras día, gracias leyenda".

. Iker Casillas: "Llegaste siendo un niño. La de veces que te gritaba "Marcelooooo, bajaaaaa!!!". Gracias por tanto leyenda. Abrazo fuerte amigo y lo mejor para el futuro".

. Fernando Hierro: "Hoy te despides de tu casa y te vas dejando un legado inmenso. Has ganado, nos has hecho disfrutar, has contagiado tu alegría y felicidad. Un beso grande con todas las letras, gracias Marce"

. Keylor Navas: "Leyenda, no hay otra palabra para describirlo. Que Dios lo bendiga siempre! Muchas gracias por tantos momentos compartidos! Pura vida Mae".

. Raphael Varane: "Hermano, muchos recuerdos, muchas batallas juntos! Te deseo lo mejor para ti y tu familia, leyenda".

. Enzo Zidane: "Hoy se despide uno de los más grandes que han pasado por este club. Gracias por todo amigo".

. Kiko Casilla: "Gracias Marcelo, eres leyenda! Que placer haber podido jugar contigo"

. Carlos Sainz: "Gracias por todos estos años capi. Eres una leyenda Marcelo. Suerte en tu próximo destino, hasta pronto".