López dice que Escrivá "miente" sobre la falta de apoyo en la acogida de ucranianos

El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha acusado al ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, de mentir en sus acusaciones "indignas e inmorales" sobre la falta de colaboración del Gobierno Regional en la acogida de refugiados ucranianos.

"Es absolutamente indignante que señale a la Comunidad de Madrid como la única (autonomía) con la que no se ha entendido. Lo que tiene que pensar es por qué está diciendo eso cuando es una mentira absolutamente incierta", ha dicho López, en declaraciones a los periodistas, a la salida del acto de inauguración de los eventos conmemorativos del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Este lunes el ministro de Migraciones ha alabado el trabajo "conjunto y solidario" que realizan de la mano de las comunidades en los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en Alicante, Barcelona y Málaga, lo que, según ha dicho, no ha sucedido con la Comunidad de Madrid.

"Hay una excepción que es Madrid. En Madrid había que ir al Zendal y no había que ir al centro de acogida (en Pozuelo de Alarcón) de quien tiene la responsabilidad absoluta para los refugiados y, por tanto, como no se iba al Zendal pues no hay ni sanidad, ni educación, ni hay servicios de Empleo", ha reprochado Escrivá

Para López, unas declaraciones "indignas, inmorales e impropias de un ministro", que "falta a la verdad y miente" y al que ha acusado de desconocer que la Comunidad de Madrid "se ha volcado" con los refugiados ucranianos.

"En el Zendal lo que hemos hecho es que en un solo acto pueden tener toda la documentación para tener acceso a toda la ayuda por parte de la Comunidad de Madrid", ha afirmado López.

En su opinión, las "barbaridades" dichas por Escrivá "sólo obedecen a un momento de nerviosismo electoral, con un Gobierno contra las cuerdas, con unos ministros con fecha de caducidad", y le ha exigido que rectifique "lo antes posible" y "cuando menos" que pregunte a sus asesores qué ha hecho la Comunidad de Madrid.

Según ha recordado, él mismo habló con el ministro el primer día que se produjo esta crisis humanitaria y le pidió coordinación, "algo que él siempre ha negado a la Comunidad", ha añadido.