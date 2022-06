Unos 275 nuevos guardias civiles llegarán en julio a la región

Archivado en:

Unos 275 guardias civiles alumnos que han estado formándose en la Academia de Baeza y en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro llegarán en julio a la región, ha informado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que ve esta cifra "claramente insuficiente".

Estos guardias alumnos que ahora se van a incorporar a sus nuevos destinos deberían terminar allí su proceso formativo, "pero por las necesidades urgentes de personal no será así exactamente", señalan desde la asociación.

"En cada unidad se les está esperando para aliviar el volumen de trabajo, es decir, como la necesidad aprieta deberán hacer de guardias civiles profesionales cuando no lo son y se van a encontrar en situaciones para las que no tienen experiencia. Se incorporaran sin la medida de protección más importante que ya tienen los alumnos del Cuerpo Nacional de Policía: un chaleco antibalas", denuncian.

La AEGC señala que Comunidad de Madrid ha sido de las más beneficiadas en el reparto total de 2.000 guardias alumnos de la 127 promoción, pero que estos "siguen siendo insuficientes para dar cobertura a la numerosa población que tiene que atender la Guardia Civil en su demarcación y a toda la población que en esta época se desplaza a los municipios de la Sierra".

Además de estos más de 275 agentes en prácticas que llegan a la región madrileña, casi 100 más de los que llegaron el año pasado, también está previsto que sen refuerce la UPROSE, Unidad de Protección y Seguridad, con más de 200 guardias alumnos.

A juicio de la asociación profesional, "estarían mejor aprovechados en otras unidades donde adquirirían una formación práctica más útil". "¿Qué se aprende cómo guardia civil en esa Unidad? ¿De qué le servirá la experiencia para su futuro profesional en, por ejemplo, seguridad ciudadana en un puesto de Cádiz o de Teruel? ¿Dónde es más necesaria su presencia en la UPROSE o en cualquier puesto de las seis compañías de la Zona de Madrid?", se preguntan.

Para la Asociación Española de la Guardia Civil, "no sólo no se soluciona el problema de falta de personal de muchos de nuestros puestos sino que además no se sabe administrar el equipo humano del que se dispone".