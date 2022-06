Izquierdo advierte que el IPC asfixia a los municipios y pide a Sánchez actuar: "Los trabajadores son los nuevos pobres"

Archivado en:

El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, ha advertido este viernes que muchos ayuntamientos españoles no llegar a fin de mes por el incremento del IPC y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe de forma inmediata.

Durante un acto en la localidad de Estremera, el consejero madrileño ha apuntado que los datos del IPC, con una subida hasta el 8,7% por el encarecimiento de las gasolinas, de la restauración y de los alimentos, "son terribles para todos los españoles".

"En los municipios, muchos madrileños nos transmiten que no pueden llegar a fin de mes y que esta subida tan increíble de precios con una subida del IPC del 0,8% en mayo llegando hasta el 8,7% está lastrando su vida. No pueden pagar la energía y no pueden pagar los alimentos", ha advertido.

En este sentido, ha explicado que el impacto de las energía es otro de los factores que provoca que los gastos de los ayuntamientos se hayan disparado y a este ritmo van a ser muchos los que no van a poder atender los pagos del alumbrado público.

"Los datos que hemos conocido hoy sobre el IPC afectan de manera muy negativa a todos los españoles, en los municipios la gente lo está pasando extremadamente mal, muchos no son capaces de llegar a fin de mes. Un 8,7% de inflación es absolutamente insoportable", ha reiterado.

Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas de manera inmediata. "Pedimos que actúe y que actúe con medidas contundentes y que no supongan lo que está generando ahora, que es que haya madrileños que tienen trabajo y que son los nuevos pobres", ha zanjado.