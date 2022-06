Torrejón.- La 'Noche de los tributos' se despide este sábado con un guiño a Hombres G en la plaza de toros

La 'Noche de los tributos' se despide este sábado con un guiño a Hombres G en la plaza de toros, un evento gratuito hasta completar aforo que comenzará a las 21.30 horas, ha informado el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en un comunicado.

Los torrejoneros podrán cantar y bailar las canciones más famosas del mítico grupo de pop español Hombres G con el último gran tributo en la plaza de toros. Lo harán después de haber disfrutado de los temas más emblemáticos de El Canto del Loco y Michael Jackson y haber rendido homenaje a las grandes bandas de rock con 'We Will Rock You'.

"Después del éxito que tuvo en el verano del año pasado hemos recuperado esta iniciativa de 'Noche de Tributos', con la que todos vamos a poder retroceder en el tiempo y viajar a nuestros años de juventud escuchando canciones que son historia de la música", ha explicado el alcalde, Ignacio Vázquez.

La 'Noche de Tributos' es una propuesta cultural gratuita incluida en el Torrejón Summer Fest "para que no tengan que desplazarse a otros municipios para disfrutar de una oferta variada y de calidad".