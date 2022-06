El Getafe anima el mercado: Portu, De Frutos, Pacheco, Soria y Mariano

Getafe (Madrid), 9 jun.- El Getafe sigue con su actividad frenética en el mercado de fichajes y en las próximas horas podría anunciar la contratación de dos nuevos jugadores, Cristian Portugués "Portu" (Real Sociedad) y Fernando Pacheco (Alavés), que reforzarían el centro del campo y la portería, respectivamente, del equipo dirigido por Quique Sánchez Flores.

No son los únicos movimientos que se esperan en la entidad azulona. Otros nombres, como el delantero Mariano Díaz, a quien podrían dar la carta de libertad en el Real Madrid, están en la lista. En cuanto eso ocurra, el Getafe moverá sus hilos para intentar atrapar en sus redes al ariete blanco.

También espera su turno el jugador del Levante Jorge de Frutos, una vieja aspiración del presidente Ángel Torres y que no consiguió concretar en el pasado. El descenso del cuadro granota abrió una puerta a la salida del extremo segoviano, que, sin embargo, tiene un coste elevado de diez millones de euros que el Getafe intenta rebajar, según informaron a EFE fuentes de la negociación.

La inminente llegada de Pacheco al Getafe se traduciría en una posible salida de David Soria al Villarreal. El portero azulón interesa al equipo de Unai Emery después de cuatro temporadas en el conjunto madrileño rindiendo a buen nivel.

Aún tiene un año más de contrato y su valoración en el mercado es, según el portal especializado Transfermarkt, de 8 millones de euros. Al Villarreal le tocará negociar con Ángel Torres, que aunque llenó sus arcas con 12 millones de euros procedentes de la venta al Nápoles del uruguayo Mathías Olivera, necesita liquidez para traer a más caras nuevas que apuntalen su nuevo proyecto.

Precisamente, parte de esos ingresos se utilizarán para fichar a Portu que, según afirmaron a EFE fuentes de la negociación, podría alcanzar un coste cercano a los cinco millones de euros. Si nada se tuerce, será jugador del Getafe en fechas cercanas. Portu quería salir del cuadro donostiarra, donde no ha tenido mucho protagonismo el pasado curso y Madrid es una ciudad en la que se siente muy a gusto.

De momento, el Getafe no ha anunciado oficialmente ningún fichaje, pero poco a poco irán apareciendo nombres por sus canales oficiales. La renovación ha empezado pronto y era necesaria después de dos cursos erráticos consecutivos y por la salida obligada de varios jugadores.

En pretemporada, ya no estarán cedidos que vuelven a sus equipos de origen. Borja Mayoral (Real Madrid), Gonzalo Villar (Roma), Vitolo (Atlético de Madrid), Florentino Luís (Benfica) y Sandro Ramírez (Huesca), terminaron su aventura en el Getafe. Además, ya no está Olivera, otra baja más. Por eso, Ángel Torres intentará traer a un mínimo de ocho caras nuevas para reforzar al equipo de Quique. Las dos primeras, si no hay sorpresas, serán Portu y Pacheco.