Beneficios de las redes sociales para las empresas

Archivado en:

En la era digital, tener una fuerte presencia en Internet se ha convertido hoy en día en un factor fundamental para cualquier empresa.

Tanto para grandes compañías como para pequeños negocios locales, las redes sociales son actualmente el mejor medio para llegar a los clientes y consumidores, dar a conocer una marca o compartir información en tiempo real.

El alcance potencial de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube es el de un mercado de miles de millones de personas de todo el mundo, por lo que no es de extrañar que en los últimos años se hayan popularizado también sitios como 1Seguidores, donde se pueden adquirir servicios de marketing social para mejorar el impacto en Internet de una marca.

Un dicho popular de Internet dice que “si no está en Google es que no existe”, y esto se puede aplicar actualmente a la mayoría de las redes sociales. Una empresa sin un buen perfil en los medios sociales más populares sencillamente no existe para muchos potenciales clientes, quienes conectarán antes con la competencia que sí ha cuidado este aspecto.

De esta forma, las redes sociales forman parte integral de la estrategia comercial de muchas empresas. Es ya algo habitual que las compañías tengan un departamento específico, con uno o varios especialistas en comunicación en línea, para gestionar la identidad y la imagen de marca en Internet. Y no es para menos, las redes sociales ofrecen una buena serie de beneficios y oportunidades para todo tipo de compañías y negocios. Aquí destacamos las cinco principales ventajas para las empresas al utilizar las redes sociales:

Identidad corporativa e imagen de marca

La primera regla para una estrategia exitosa de marketing en las redes sociales es establecer y potenciar la presencia en línea de cualquier marca o empresa. Con las redes sociales, no solo se puede llegar a un amplio segmento de la población, sino que también sirven para dar a conocer la marca a los potenciales consumidores o presentar nuevos productos y servicios. Productos que el consumidor probablemente ni siquiera sabía que existían.

Además, uno de los mayores beneficios de las redes sociales es que son extremadamente rentables y otorgan una igualdad de oportunidades para todas las empresas. Esto es especialmente útil para los pequeños negocios a la hora de competir con las grandes compañías cuando se trata de conseguir alcance e impacto en las redes sociales.

El simple hecho de publicar contenido en las redes sociales de forma periódica sobre los productos más nuevos, resolver las consultas de los clientes en línea o abordar las inquietudes que puedan tener, genera una imagen positiva y muestra que la marca es experta en el manejo del marketing social.

Mejora de las ventas y las tasas de conversión

El comercio electrónico ha llegado para quedarse. Todas las estadísticas demuestran que los negocios realizados a través de las plataformas en línea ya superan a sus equivalentes tradicionales por un margen sustancial. Los datos al respecto son contundentes: En 2021, las ventas de comercio electrónico a nivel mundial reportaron unos ingresos de aproximadamente 4,9 billones de dólares y la cifra seguirá creciendo los próximos años.

Las redes sociales generan mucho tráfico que se traduce en una amplia variedad de clientes que miran los productos. Estos pueden ser redirigidos fácilmente a la página web de la empresa o a la tienda en línea de una marca, donde pueden ver todos los productos con relativa facilidad, lo que garantiza una alta tasa de participación que se puede traducir en una venta.

Aunque siempre habrá clientes que prefieran el método más tradicional de comprar, por lo general, los tiempos en que los clientes entran a la tienda física, miran un montón de productos, hacen muchas preguntas y finalmente se van sin hacer una compra, han pasado a mejor vida. Las compras en línea son ya el presente, y las redes sociales son el mejor escaparate para conseguir esas ventas.

Aumento de lealtad y confianza en una marca

Las plataformas de redes sociales están diseñadas para ser accesibles a todo el mundo y, por lo tanto, son un sitio idóneo para comunicarse con otros usuarios. Cuando una empresa interactúa con los clientes a través de las redes sociales, estos tienen la impresión de una experiencia exclusiva y que se les presta atención a sus comentarios o a sus quejas si las hubiera.

Dado que estas respuestas se generan tras la consulta del cliente, el consumidor siente que la atención que se le brinda es personalizada. Tal tratamiento promueve la lealtad a la marca, y lo que hace es esencialmente convertir una conversación de negocios en un diálogo interpersonal que acaba dando beneficios para ambas partes.

Anuncios dirigidos al público objetivo

La publicidad en Internet cuenta con una serie de considerables ventajas frente a los anuncios en los medios tradicionales como prensa, radio o televisión. Existen numerosos estudios al respecto, pero por resumirlo de una forma sencilla, el marketing a través de los medios tradicionales genera un 50% menos de interacciones con los clientes respecto al marketing digital.

Sencillamente, la publicidad convencional no se puede hacer a medida para adaptarse a la demografía concreta de la audiencia. Es decir, se crean anuncios genéricos con el mismo producto para todo tipo de público, independientemente de su raza, género o estatus social.

Los anuncios en redes sociales ofrecen justo lo contrario, ya que se pueden segmentar en función de diversos factores y con los parámetros personalizados para cada audiencia concreta. Esto ofrece dos enormes ventajas de forma directa: por un lado, supone un considerable ahorro para las empresas, ya que únicamente pagan por los anuncios dirigidos a los potenciales consumidores que buscan; y por otra parte, los consumidores no son bombardeados con publicidad irrelevante, sino que reciben anuncios en función de sus intereses.

Posibilidad de conocer mejor a los clientes

Por último, otro de los grandes beneficios de las redes sociales es la capacidad de las marcas y empresas para medir los sentimientos, opiniones y tendencias de compra de los clientes a través de los comentarios y datos recibidos.

Facebook, Twitter, Instagram o Youtube cuentan con diversas herramientas integradas para poder analizar los datos y estadísticas de los usuarios. Muchas empresas hacen por ello un exhaustivo seguimiento de esta información para conocer las tendencias de los consumidores, diseñar posteriormente las estrategias de marketing y mejorar así los servicios que se ofrecen.