García dice que no tolera que Ayuso "emborrone" la Educación con polémicas "rancias" y esta critica su "demagogia"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha indicado este jueves que no tolera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "emborrone" la Educación con sus "polémicas rancias" con el currículo del Gobierno de España y la dirigente ha criticado su "demagogia" y su "obsesión".

"Nuestra educación es un orgullo con su carácter universal e integrador que permite que cualquier tenga un hueco y una oportunidad venga de donde venga y sea quien sea. Por eso, no le tolero que venga a emborronar la imagen de nuestro sistema educativo con sus polémicas rancias, inútiles e hiperventiladas. No sé si también considera malcriados a nuestros docentes que no tiene la intención de adoctrinar a nadie", ha lanzado García durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves.

Así, ha defendido que los docentes son "profesionales maravillosos" que no tienen intención "de adoctrinar a nadie". Además, ciñéndose a su pregunta, ha pedido que defienda al transporte público "como si lo usara" y ha reivindicado una "izquierda patinete" frente a "la derecha de los atascos y el dióxido de nitrógeno".

Por su parte, la presidenta ha lamentado que "utilicen como un plató de televisión" la Cámara regional y le ha trasladado que a ver si tiene "el honor de llegar" a donde ella ha llegado ya. "Usted es una profunda demagoga que habla desde una superioridad moral que no le tolero y unas lecciones de vida como si tuviera conocimiento de lo que siente y cómo quieren vivir los ciudadanos. Consideran que los ciudadanos tienen que estar cortados por su patrón", le ha espetado.

En este punto, la jefa del Ejecutivo autonómico ha incidido en que van a defender "su forma de imponer el mundo" en los libros de texto para que los niños puedan estudiar sus matemáticos e idiomas y puedan prosperar en un futuro.

En cuanto al transporte público, Ayuso ha explicado que han congelado las tarifas durante nueve años y han unificado las zonas tarifarias, además de las ampliaciones que se están llevando a cabo en Metro de Madrid.

"Está obsesionada conmigo y no hay día que arremeta contra lo que hago o lo que digo. Si hubiera dejado que las VTC se hubieran cerrado hubiera venido como si fuera Miss Cabify asomando el brazo por la ventanilla. Demagogia y obsesión personal; de verdad, se lo tiene que mirar porque es enfermizo", ha zanjado.