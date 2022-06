Las Noches del Botánico vuelven a iluminarse a plena potencia con Fangoria

Archivado en:

Noches del Botánico ha regresado este miércoles a plena potencia, olvidados los dos últimos años de renuncias y medio gas por la COVID-19, con unos protagonistas que precisamente hicieron mucho por levantar este ciclo y los ánimos en los momentos duros de la pandemia para la música en vivo: Fangoria.

En reconocimiento, el dúo de pop electrónico ha abierto la sexta edición y lo ha hecho sin entradas en taquilla, un hazaña que ya lograron en 2021 durante dos jornadas cuando el festival debía enfrentarse a un público reacio a los espectáculos concurridos y a una programación fundamentalmente nacional sin ese "bouquet" de los artistas foráneos de inmensas minorías de los que tanto gusta su oferta.

Este año muchos de ellos volverán a este escenario del Real Jardín Botánico Alfonso XIII por el que desfilarán exquisiteces como Patti Smith, Pat Metheny, Madness, Wilco, Cat Power, Crowded House o el nuevo proyecto de Thom Yorke, The Smile, pero no hoy, en una primera jornada consagrada a la celebración y al ocio desenfadado que ha atraído a un público bien heterogéneo.

En una tónica festivalera últimamente tan proclive a las largas colas y las caras de estrés, en este pequeño oasis musical muy cerca del centro de la ciudad los rostros de quienes aguardaban el momento de entrar al recinto repetían otro rictus bien distinto: sonrisas y relajación a mitad de la semana laboral.

A la espera del turno de los conciertos esa tónica se mantenía en el interior, garantizado el acceso fluido y el consumo fácil de bebidas espirituosas, por supuesto también el solaz en los muchos rincones de este recoleto rincón de diversidad floral, entre castaños de indias y romero, y en una tarde muy agradable de 26 grados.

Pocos huecos quedaban sin ocupante cuando poco después de las 21 horas han tomado el escenario los fieles escuderos de Fangoria, las Nancys Rubias, que con su música enlatada pero llena de actitud han hecho las delicias del respetable desde el arranque con una versión punk de "Me duele el corazón de quererte tanto" de La Húngara.

En el centro, Mario Vaquerizo embutido en un mono de largos flecos plateados cual Salomé, que ha prometido que "no hay dos (años de conciertos en el Botánico) sin tres", de ahí que se haya entregado a la misión de encender la hora previa al anochecer con un buen número de reinterpretaciones desde su óptica glam-rock de temas como "Heart of Glass" de Blondie o "Dance With Somebody" de Mando Diao.

Poco importa que la mayor parte de lo que suena ni sea de su autoría ni se produzca en directo en un "show" de telonero atípico que ha incluido cambio de estilismo, éxitos propios como "Pelucas" y que ha puesto a brincar a gente que habla su "mismo idioma" con el colofón de "Me da igual", su contagiosa versión del "I don't care" de Icona Pop.

A esa idea de una burbuja vital con sus propias reglas consagró Fangoria su más reciente proyecto discográfico, "Edificaciones paganas" (2022), un EP que ha ocupado su buen espacio en el repertorio y que ha justificado ponerles en circulación otro año más, demostrando que su influjo transgeneracional no pierde potencia desde sus inicios en los años 80 como miembros de Kaka de Luxe y, sobre todo, de Los Pegamoides y de Dinarama.

Pese a una anticlimática media hora entre actuaciones que muchos han aprovechado para rellenar sus cervezas o sus copas de vino blanco, a Nacho Canut y a Alaska no les ha costado volver a encender los ánimos con la potente electrónica de "Momentismo absoluto" y una cuidada escenografía que juega con oleadas de aparente luz sólida.

"Hoy comienzan Las Noches del Botánico y algunos de vosotros estabais aquí el año pasado sentados en esas sillitas tan separados unos de otros. Muchas gracias por venir cuando todo era muy difícil y gracias a los que estáis hoy aquí", ha recordado Alaska ante los aproximadamente 3.000 congregados en esta noche en la que los asientos han sido desterrados de la pista.

Tampoco en la grada ha sido este un concierto para seguir arrellanadon, ni siquiera desde esos primeros impases dominados por temas de la última década como "Desafíame", "Espectacular", "Desfachatez" o "Del uno al diez" y "La pregunta del millón", que arranca con un "sampleado" de la cabecera de la serie de TV "Stranger Things".

Sin concesiones al bostezo, los saltos en el tiempo se han mantenido en la segunda mitad del concierto, con una Alaska que ha mudado la piel del color plata al negro y que tras "Electricistas" ha revisitado la imprescindible "Bailando" que coescribieran junto a Carlos Berlanga, de cuya muerte justamente acaban de cumplirse 20 años, así como "Un boomerang" o "Absolutamente".

El final estaba servido con un patrimonio de éxitos que abarca 40 años y bombas explosivas como su reactualización techno de "Retorciendo palabras", uno de los clímax de la velada, más aún engarzado con "Dramas y comedias", a los que han seguido otros "hits" como "A quién le importa", "No sé qué me das", "Fiesta en el infierno" o "Ni tú ni nadie".

Este viernes, 10 de junio, la oferta de Noches del Botánico seguirá con un programa doble integrado por Gipsy Kings junto a Nicolás Reyes y, como cierre, el Premio Nacional de Músicas Actuales Kiko Veneno.