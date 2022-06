La programación de '21distritos' sale a las calles de Madrid y las llena de hipopótamos, jazz y fábulas

Archivado en:

La programación de '21distritos' sale esta semana a las calles de la capital, que las llenará de jazz, hipopótamos, cuentos y talleres sostenibles.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, se podrá disfrutar de 'Hippos', una pieza de teatro familiar de calle en la que el público acompaña a unos hipopótamos en un recorrido físico que podría ser una fábula, y la obra de títeres 'La gallina de los huevos de oro'.

Para disfrutar de los atardeceres de la ciudad, se han programado dos conciertos al aire libre. Por un lado, el del cuarteto de música In Time y la formación de jazz Louisiana Dixieland. Por último, esta semana la Fundación Telefónica ofrece 'El juego de los Objetivos de Desarrollo Sostenible' (ODS), un taller para jóvenes para hacer del mundo un lugar mejor.

Música In Time es un cuarteto fundado en el año 2010 con el fin de divulgar los principales cuartetos compuestos por los más prestigiosos compositores de todas las épocas, como Mozart, Beethoven o Schubert. El sábado 11 de junio a las 21 horas en el Parque Berlín (Chamartín).

El juego de los ODS es un taller para jóvenes de la Fundación Telefónica para aprender qué son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, por qué son tan importantes y qué pequeñas acciones se pueden hacer en el día a día para lograrlos. El domingo 12 de junio a las 11 horas en el Centro Cultural Galileo (Chamberí).

Louisiana Dixieland es una formación jazzística que nace de las inquietudes de un grupo de amigos por promover las raíces de la música callejera americana del siglo XX. Desde dos horas antes del inicio de la actividad, se podrá visitar 'The Machine To Be Another', un sistema de realidad virtual que permite experimentar el mundo a través de los ojos y el cuerpo del otro. El domingo 12 de junio a las 21 horas en el Parque del Cerro del Tío Pío (Puente de Vallecas).