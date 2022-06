Codere pronto quedará excluido de la cotización en bolsa

Archivado en:

El mundo de los casinos y las casas de apuesta ha alcanzado unos niveles de relevancia impensables hace unos años, hasta el punto que muchas de estas empresas cotizan en bolsa.

Esto son palabras mayores, porque la subida o bajada de sus acciones puede hacer que la gente gane o pierda dinero y solo las empresas que son muy estables en cuanto a valor se refiere, son admitidas en la bolsa. El pasado 17 de diciembre la empresa Codere fue excluida de la bolsa española dado que su situación no era tan buena como lo fue en el pasado y a lo largo de este artículo explicaremos las causas y las repercusiones que ha tenido para la empresa su salida de la bolsa.

Causas de su exclusión de la bolsa española

El pasado 17 de diciembre Codere salió de la bolsa española y esto no fue una decisión aleatoria, sino que hay varias razones para que esto haya sido así. Se trataba de una empresa con muchas deudas, que anunció el pasado abril de 2021 que iba a realizar una reestructuración financiera mediante la inyección de 225 millones de euros y una capitalización de más de 250 millones de deuda por parte de sus acreedores. Una de las principales razones de esta caída de la empresa fue la pandemia, que afectó de manera muy fuerte al flujo de gente en sus locales. Desde entonces no ha podido recuperarse y a pesar de que decidió apostar por la opción online, Codere Online, no fue suficiente para frenar la fuerte caída de casi un 90% del valor de sus acciones en el presente año.

El casino sigue funcionando a la perfección y sigue teniendo fama y gran cantidad de usuarios gracias a sus bonos y promociones. Se caracteriza por ser uno de los pocos que permiten depositar en casino 1€ y esta es una de las razones por las que tanta gente sigue visitando el casino con asiduidad, aunque su situación financiera no es buena y se prevén cambios.

La situación actual de Codere

Todos estos problemas económicos no han quedado ahí, sino que esto ha tenido trascendencia a nivel directivo y es que la reestructuración de la empresa de la que se ha hablado anteriormente, no fue aceptada por la familia fundadora Martínez Sampedro, quien ha decidido crear un nuevo “holding” llamado Codere New Topco con sede en Luxemburgo. Fueron los únicos en no aceptarlo y, de hecho, uno de los 4 propuestas que hizo la familia a la directiva de Codere fue denunciar a los acreedores que apoyaron esa reestructuración que consideran “ilegal”, pero nadie le apoyó.

La situación de Codere no ha mejorado y no se prevé que vaya a hacerlo en los próximos meses y es que no ha habido cambio con respecto al año anterior y es que entre los meses de enero y septiembre del año pasado acumuló unas pérdidas que ascendían a 243 millones de euros, algo completamente inadmisible para una empresa de este nivel y una de las principales razones de que fuera excluida de la bolsa española.

Dada la compleja situación en la que se encontraba la empresa y los continuos cambios y desacuerdos que continuamente se daban entre sus acreedores, el pasado mes de febrero el consejero delegado del grupo abandonó el cargo y fue sustituido por dos ejecutivos, sin sentimientos por la empresa, que harán todo lo posible por hacer reflotar la empresa a pesar de que se encuentra en una posición, cuanto menos, complicada.

La suspensión de la cotización de Codere, que tuvo lugar, como anteriormente se mencionó el 17 de diciembre del año pasado, ha llegado a su fin y es que el 6 de mayo de este año, el supervisor del mercado español ha comunicado que su comité ejecutivo ha decidido excluir de negociación las acciones de Codere. 5 meses han tenido de margen para hacer frente a la suspensión que se aprobó el 17 de diciembre y nada se pudo hacer. Han sido 14 años de cotización que llegan a su fin y es que la caída del 27,8% hizo que se marcara una capitalización de la empresa de 10,8 millones, muy lejos de los 2.000 millones en los que llegó a estar valorada la empresa.

Conclusión

Los sitios de juego, tanto online, como físicos, no son fáciles de gestionar y es que hay tanta competitividad en el sector que es complicado hacerles destacar. La época de pandemia ha hecho daños a muchos de estos, sobre todo a aquellos que dependían de sus negocios físicos, los cuales cerraron durante el confinamiento. Codere es una empresa con una larga carrera en la industria del juego y no hay duda que harán lo que sea necesario para reflotar, a pesar de que su situación es bastante desfavorable. El futuro de la empresa no es nada claro, de hecho está bastante lejos del punto en el que históricamente se ha encontrado, pero una buena gestión puede hacer que la empresa empiece a subir poco a poco y quien sabe si en unos años nos volvemos a encontrar con un Codere mejorado, colocado en los puestos más altos de la industria del juego.