PhotoEspaña homenaje a Ouka Lele, estrella de la fotografía española

Madrid, 7 jun.- El festival de fotografía PhotoEspaña ha reconocido este martes la figura de Ouka Lele, artista polifacética y con un legado único que han recordado amigos, compañeros de profesión y su hija, María Rosenfeldt, quien la ha definido como una estrella y "reina y creadora de la mística doméstica".

El festival de fotografía ha entregado a la hija de Ouka Lele el Premio de Honor del festival en un emotivo acto en el jardín del Museo Lázaro Galdiano, en Madrid. El espacio ha sido decorado con las coloridas fotografías de la artista, fallecida hace dos semanas en la capital.

Bárbara Allende Gil de Biedma tomó el nombre Ouka Lele de una estrella inventada por el pintor El Hortelano, otra de las figuras míticas de la movida. Con ese nombre firmó desde 1979 y será recordada siempre. Su hija este martes, ha hecho un guiño a esos orígenes.

"Gracias por traerme a este mundo y enseñarme que todo es posible. Eres una estrella", ha dicho María Rosenfeldt en unas palabras dedicadas a su madre.

La hija de la fotógrafa madrileña ha estado arropada por familiares y amigos de su madre, como Ángela Molina, que ha recordado lo especial que era la artista.

"Recuerdo la paz y el bienestar que emanaba de su persona, la bondad en una mirada involuntaria mientras caminaba, la elegancia de su alma escuchando a los demás y su manera de acercarse a las cosas cotidianas como si fueran sagradas", ha recordado.

Todos los congregados han recordado que Barbara Allende era mucho más que la fotógrafa icónica que pintaba imágenes con acuarelas que el gran público conoció en la movida.

Además de fotografías, había publicado numerosos libros de poesía y en su currículum destacaba la fotografía pero también la "performance", los murales y en los últimos años había vuelto a la pintura y al dibujo en carboncillo.

"Ella era muy tímida pero se comunicaba con el mundo a través de sus fotografías, deja un montón de historias por descubrir", ha dicho Rosenfeldt.

El cineasta Rafael Gordón, que realizó un documental sobre el universo creativo de Ouka Lele, ha pedido la creación de un museo para la obra de la artista, a la que ha definido como "una madrileña fundamental". "Bárbara nació predestinada para ser única", ha dicho.

El Ayuntamiento de Madrid ha querido homenajear a la fotógrafa con la proyección de algunas de sus más reconocibles imágenes durante todo este martes en las pantallas de Gran Vía.

"Ouka Lele es una artista fundamental en la fotografía española, un referente de una de las generaciones más importantes que simbolizó una España llena de vitalidad", ha dicho Alberto Arnaut, presidente de PhotoEspaña.

Su hija ha recitado uno de los poemas de su madre para recordar la vitalidad con la que siempre afrontó la vida: "Que bonito es que se me llenen los pulmones de aire, que se me clave la luz en los ojos, que se me meta el olor de las flores hasta las venas, que me lata el corazón de emoción, que se me ponga roja la cara por un sentimiento".