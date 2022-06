Martínez-Almeida cree que Mercedes González no tiene el mejor cartel de cara a 2023 siendo "la delegada de Pedro Sánchez"

Archivado en:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que su "amiga" la delegada del Gobierno, Mercedes González, no tiene "el mejor cartel" de cara a las elecciones municipales de 2023 siendo "la delegada de Pedro Sánchez".

En un Desayuno Informativo de Europa Press, Almeida cree que su amiga se llevaría "un disgusto y una decepción tremenda" si finalmente no fuera candidata del PSOE a la Alcaldía cuando "prácticamente lo da por hecho".

En todo caso, Almeida le ha criticado que "utilizara la cuenta de Twitter de Delegación de Gobierno" para cargar con un artículo de prensa contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde cree que "la Delegación de Gobierno está al servicio de la candidatura de Mercedes González al Ayuntamiento pero el problema que tendrá no es sólo que sus políticas no triunfan en Madrid desde hace años sino que no es el mejor cartel no que sea la delegada del Gobierno en Madrid sino la delegada de Pedro Sánchez".