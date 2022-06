Mónica García: "No hay caso y estamos orgullosos de cómo ha surgido Más Madrid"

Archivado en:

La líder de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha asegurado en declaraciones a la Agencia EFE que "no hay caso" sobre la denuncia del origen y financiación de su partido, al igual que están "orgullosos de cómo ha surgido y todo el proceso de Más Madrid".

"Básicamente, no ha sucedido nada. No hay caso. Por un lado, tenemos a tres tránsfugas que se han alineado con el señor Almeida. Es una estrategia desesperada y con unas pruebas falsas que no van a ir a ningún sitio", ha afirmado.

Así ha valorado la denuncia presentada en el Tribunal de Cuentas por el Grupo Mixto (Recupera Madrid) del Ayuntamiento de Madrid, conformado por tres ediles excarmenistas -Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto-, en la que aseguran que “desde diciembre de 2020” Más Madrid ha incumplido la ley de financiación de partidos políticos al financiarse a través de cuotas a personas no afiliadas para “pagar” la “campaña desastrosa” de Más País en 2019.

Para la líder de la formación a nivel madrileño, esta denuncia está ejecutada por Recupera Madrid que, "ni siquiera se les puede considerar de izquierdas", fueron quienes pactaron con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), los presupuestos de la capital el pasado año.

"Son tres tránsfugas que les dieron un grupo propio a cambio de aprobar unos presupuestos. Son favores y réditos políticos, chanchullos dentro de una institución", ha recriminado García, para quien los actuación de Recupera Madrid está "deshaciendo todo el camino" que hizo la exalcadesa Manuela Carmena, con Ahora Madrid.

Para la líder de Más Madrid, "está a la vista de todos" cuál ha sido la motivación de esta "falsa" denuncia tanto para Almeida como los "tránsfugas": "No es mejorar la vida de los madrileños".

"Si para subsistir -en referencia Recupera Madrid- tiene que hacer este ruido están haciendo la misma estrategia que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y, ahí, no nos van a encontrar", ha aseverado García.

Respecto a las donaciones dentro del partido, ha defendido que, además de "no ser ilegales", son un "orgullo" para los integrantes de la formación porque es su "ADN": "Nosotros hemos hecho bandera de ello, es nuestra carta de presentación", ha recalcado.

Además, ha apuntado que ninguna persona está "obligada a ser vocal vecino, concejal o diputados" de Más Madrid, por lo que si no quieres participar en la "carta financiera" de la formación, "no aceptes esos cargos que, además, son públicos".

"Total orgullo. Somos una formación que nos autofinanciamos (...) Los que cobramos somos los que aportamos, tan sencillo como eso", ha aseverado.