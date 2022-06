Lobato apuesta por un PSOE "sin complejos" en la Comunidad de Madrid

Archivado en:

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid y también secretario general de la federación, Juan Lobato, aspira a lograr un PSOE "sin complejos" en la región madrileña, que propondrá alternativas fiscales frente al PP o pactar con "las derechas" la reforma del Estatuto de Autonomía.

Así de contundente se ha expresado en una entrevista, en la que ha defendido la "alternativa fiscal socialista" frente al anuncio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de "deflactar" todos los tramos de la parte autonómica del IRPF a partir del 2023.

"El PSOE de Madrid no va tener complejos. Sí, hablamos de impuestos y los socialistas tenemos una posición muy clara: hacer frente al cheque regalo que el PP ha dado al 1,2 % de la población madrileña, los grandes patrimonios y rentas", ha aseverado.

El próximo lunes, día 6, Lobato presentará este modelo fiscal en el que propondrá -además de otras medidas- que "quien tenga menos de un millón y medio de euros, no pague ni un euro más; quien herede medio millón, no pague ni un euro más de impuestos; y las rentas de 150 mil euros, tampoco".

El líder de los socialistas madrileños reconoce que estos topes monetarios son una "decisión política" que atienden las necesidades sociológicas y económicas de los madrileños, y a quien supere ese umbral se le pedirá desde el PSOE un "esfuerzo de solidaridad" para financiar los servicios públicos que van a "dar calidad de vida y cohesión social a todos los madrileños".

Otras de las propuestas que ha trasladado Lobato en el seno de la Asamblea de Madrid es ampliar la propuesta de PP y Vox para reformar el Estatuto de Autonomía con la reducción del número de diputados en la Cámara -de 136 a 91- a la que le "dará exactamente igual votar que sí" a su tramitación si se incluyen sus ideas: eliminación de los aforamientos o incentivar la "fiscalización de la corrupción", en la regeneración democrática, o incluir todos "los derechos competenciales" en el texto renovado.

"La forma me da igual. Es una propuesta del PP, sí, pero si se aprueban todas mis enmiendas y se aceptan, yo encantado. No me quiero apuntar sellos ni medallas, queremos que salga adelante", ha afirmado.

"EL VECINO DE MADRID PEDRO SÁNCHEZ DESEA QUE CAMBIE EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

Ya queda menos de un año para los comicios autonómicos y municipales del 2023, y los partidos comienzan su andadura en esta carrera de fondo. De hecho, el pasado sábado, 28 de mayo, en un encuentro bajo el lema 'Un año para las elecciones', Lobato trasladó sus "ganas e ilusión" de ser el "próximo presidente" de la Comunidad de Madrid.

Esta fue la primera vez que despejó la incógnita sobre su decisión de postularse a las primarias que decidirán quién será el candidato socialista en la Comunidad de Madrid, a las que Ferraz aún no ha puesto fecha de arranque.

Por el propio Secretario General, que lleva ocho meses en el cargo, serán "cuanto antes" y al ser preguntado sobre si ha trasladado su intención a la Ejecutiva nacional responde: "Se lo he trasladado a los madrileños, a los que viven en Madrid, entre otros al presidente del Gobierno, quien es también vecino de Madrid, y que está deseoso de que cambiemos el gobierno de la Comunidad", ha dicho.

Los resultados de los pasados comicios del 4M de 2021 posicionaron al PSOE como la tercera fuerza en el Parlamento madrileño, siendo superada por Más Madrid, y Lobato cree que el modo de relanzar al partido es con un PSOE "con ambición, que mire claro a los ojos y que diga que tenemos un horizonte para Madrid".

Reconoce que "hay que ponerse las pilas" y no quiere competir con el resto de las fuerzas de izquierdas porque los socialistas quieren "una mayoría transversal y progresista" pero no descarta llegar a acuerdos en los puntos que consigan "un cambio en Madrid".

"LA ASAMBLEA PARECE UN CIRCO"

Sobre la crispación que se vive cada jueves durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, que "se parece a un circo", Lobato bromea diciendo que "hace mucho yoga", algo que le ayuda a convivir con ese clima que cree se traslada a la ciudadanía porque la gente ve a los políticos en la televisión "gritándose e insultándose, con un conflicto generado artificialmente, eso hace un efecto contagio y la gente se cree que tienen que estar peleados y en bandos".

"Lo que se genera en la Asamblea tiene un efecto horrible y pienso en los niños. Si apareciera el Pleno en la televisión, lo apagaría. No quiero que vean eso", apunta el dirigente socialista, padre de tres hijos, quien, además de criticar el tono parlamentario, también critica el bloqueo del PP y Vox a la fiscalización de la oposición por las partidas que recibió por la venta de mascarillas el hermano de Díaz Ayuso.

Un asunto que cree que ya le ha pasado "un poco de factura" al PP madrileño porque la presidenta "no ha sido valiente ni ha tenido la capacidad de dar la cara" y su "oscurantismo" es lo que "más le va a perjudicar".