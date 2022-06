Getafe y Nápoles acuerdan el traspaso de Mathias Olivera

Getafe (Madrid), 2 jun.- Ángel Torres, presidente del Getafe, anunció este jueves que la operación para el traspaso del uruguayo Mathias Olivera al Nápoles está "hecha", algo que desde hace semanas se venía fraguando con declaraciones públicas de los representantes de ambas entidades pero que aún no se ha anunciado oficialmente a través de un comunicado.

"La operación de Mathias Olivera está hecha. No somos un club vendedor pero han pagado y al jugador no le puedo decir que no. Cuando renovó había un punto que decía que si había una oferta que se acercaba a la cláusula le dejaría salir. Jugará en Europa. Otro más. Ahora desearle suerte", dijo Ángel Torres, durante la presentación del nuevo director deportivo, Rubén Reyes.

Olivera, de 24 años, llegó al Getafe en 2017 y, tras una temporada en la que apenas disputó cuatro partidos oficiales, se marchó cedido al siguiente curso al Albacete.

Tras volver a Getafe su rol en el equipo cambió y, poco a poco, se fue afianzando como un jugador importante como lateral izquierdo, hasta alcanzar los 111 partidos oficiales como futbolista azulón.

La operación de Olivera, tasada en unos once millones de euros, supone la segunda que realiza el Getafe en las últimas semanas tras la venta del delantero Hugo Duro al Valencia por cuatro.

"Antes de terminar la temporada vender dos futbolistas nos pone en una posición muy buena pero también peligrosa, porque otros clubes creerán que tenemos dinero. Aún así es algo que me gusta y manejo bien. No somos un club vendedor", comentó el presidente azulón.