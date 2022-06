Zornoza se siente "a un gran nivel" pero puede "mejorar mucho más"

Madrid, 1 jun.- Claudia Zornoza, elegida Jugadora Cinco Estrellas de la temporada del Real Madrid, comentó que siente que está "a un gran nivel" pero que puede "mejorar mucho más".

"Estoy muy motivada para lo que viene la próxima temporada", en la que el cuadro madridista tratará de mejorar la tercera plaza obtenida este curso en la Primera Iberdrola y repetir clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones, misiones en las que no estará el primer gran fichaje blanco, la sueca Kosovare Asllani, quien anunció su salida del club.

“A nivel colectivo no empezamos muy bien (la temporada), pero nos ha servido para superarnos como equipo y hemos demostrado que somos capaces y que podemos conseguir el objetivo”, apuntó la madridista.

Zornoza agradeció el premio que entrega Mahou tras elección de la afición:“Es muy bonito para mi agradecer a todo el mundo el apoyo que sentimos diariamente y cada fin de semana con la afición, me va a servir para seguir trabajando y seguir a este nivel”.

Zornoza, que se quedó fuera de la lista de preconvocadas por Jorge Vilda, seleccionador nacional para la Eurocopa de Inglaterra 2022, ha sido clave en la campaña del conjunto blanco.

Vilda admitió en conferencia de prensa que dejar fuera a Zornoza había sido su decisión "más difícil". "Puede ser que sea hasta una equivocación o un error no meterla entre las 28, pero hay que pensar en equipos compensados, con diferentes registros y variantes en posiciones. Claudia no ha podido entrar ahora, pero si pasa algo en 15 días, que esperemos que no, podría ir. Estoy apesadumbrado o triste por la temporada que ha hecho y la calidad que tiene y es una pena que no la veamos", apuntó el seleccionador.

Zornoza, tras quedarse fuera de la lista, aseguró el martes que tenía una ilusión "indescriptible" por ir, pero que sería "una aficionada más que apoyará al equipo desde casa".