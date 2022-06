The Rolling Stones inician en Madrid su gira más heroica

Madrid, 1 jun.- The Rolling Stones inician este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid una nueva gira de título "Sixty", en la que, tras la inesperada muerte de su batería Charlie Watts el pasado verano, la conmemoración de sus 60 años de existencia como banda cobrará ecos aún más heroicos.

Aun superada de su mano toda idea preconcebida sobre cuánto puede prolongarse la vida en activo de un roquero, nunca está de más reseñar que tanto el vocalista Mick Jagger como el guitarrista Keith Richards saltarán al escenario con 78 años, mientras que el bajista Ron Wood celebrará allí mismo su 74 cumpleaños.

Ochenta y uno hubiese cumplido un día después Watts, cuyo fallecimiento no hace sino avivar una vez más la idea de que esta podría ser la última gira de Sus Satánicas Majestades o, al menos, la última que pase por España.

Tras su estreno musical en el Wanda Metropolitano, The Rolling Stones habrán tocado 23 veces en este país desde que en 1976 se plantaran por primera vez en la plaza de toros Monumental de Barcelona, con conciertos míticos como el celebrado en 1982 en el estadio Vicente Calderón de Madrid entre rayos y centellas.

A la búsqueda de otra noche de gloria para ellos, desde las 20,30 horas calentarán el ambiente para las aproximadamente 50.000 personas congregadas los grupos Sidonie y Vargas Blues Band junto a John Byron Jagger, sobrino de Mick Jagger.

Luego será el turno de los Stones, que como en su gira previa por EE.UU. estarán acompañados por Steve Jordan a la batería para ofrecer, en palabras de su discográfica, "una lista de canciones como ninguna otra, repleta de clásicos, así como una selección de temas inesperados y sorpresas de su formidable arsenal de canciones"

No faltarán temas como "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Satisfaction", "Thumbling Dice", "Jumping Jack Flash" o "It's Only Rock 'N' Roll", quizás también "Angie", un guiño que a menudo tienen con el público español, pero no "Brown Sugar", descartada de su repertorio por corrección política en tiempos de #BlackLivesMatter.

Muy pocas entradas quedan a la venta para el concierto de Madrid, tras el que está previsto que pasen por Amsterdam (13 de junio, Johan Cruijff Arena), Berna (17 de junio, Wankdorf Stadium), Milán (21 de junio, San Siro), Londres (25 de junio y 3 de julio, BST Hyde Park), Bruselas (11 de julio, King Baudouin Stadium) y Viena (15 de julio, Ernst Happel Stadium).

En Francia tocarán en Lyon (19 de julio, Groupama Stadium) y París (23 de julio, Hippodrome ParisLongchamp), antes de volver a Alemania, concretamente a Gelsenkirchen (27 de julio, Veltins-Arena), para rematar este "Sixty Tour" en Estocolmo el 31 de julio en el Friends Arena.