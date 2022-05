Lasquetty dice que la ejecución de la inversión del Estado en Madrid no es real

Archivado en:

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho este martes que "no ha habido una inversión real de semejante magnitud en Madrid" como la que figura en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que indica que Madrid logró una ejecución del 183,9 por ciento del presupuesto (952 millones más de lo presupuestado).

Sin embargo, según el informe de este organismo que depende del Ministerio de Hacienda, el Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto (739,8 millones sobre un total de 2.068 millones previstos).

Aunque el punto de partida suponía que Cataluña debía recibir 2.068 millones el año pasado y Madrid un total de 1.134 millones, la inversión real ejecutada por el Estado en Madrid acabó siendo casi tres veces superior en términos absolutos a la de Cataluña, ya que la primera recibió 2.086 millones, frente a los 739,8 de la comunidad catalana.

Tras presentar los datos de contabilidad regional del primer trimestre de 2022, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho que esto se debe a que la ejecución se concentra en el Ministerio de Justicia y en el de Economía, que no invierten.

"Nos hace pensar que lo que se ha producido es que son partidas que se han anotado como gasto en Economía y Justicia, y que probablemente se corresponden a fondos europeos y se han anotado como gastos sin que se haya producido gasto", ha argumentado Lasquetty, tras asegurar que no ha habido "inversión real de semejante magnitud en Madrid".

Ha indicado que eso se ve en que no ha mejorado lo que se tenía que mejorar, como el Cercanías o las carreteras, no han existido esas inversiones, por lo que se ha producido un efecto contable de "apariencia" de que en Madrid ha habido inversiones cuando "no las ha habido".

Además, ha señalado que donde se expresa la voluntad política de un Gobierno es en el presupuesto inicial, con el que Pedro Sánchez quería "beneficiar y favorecer" a Cataluña al dedicarle 2.068 millones y "perjudicar a Madrid" a quien le destina 1.134 millones de euros.

Ha señalado que la "infraejecución" de Cataluña se concentra sobre todo en Adif, donde, a su juicio, puede que se deba a problemas técnicos o trabas que se producen en cada paso para ir sacando licitaciones, lo que se traduce en retrasos.

En su opinión, Lasquetty ha dicho que el Gobierno quiso favorecer a Cataluña con inversiones y "no le salió" y "quiso perjudicar a Madrid y sí le salió", porque no ha habido inversiones ni en Cercanías ni en carreteras, y Madrid sigue igual de "mal tratada".