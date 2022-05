El Festival de Rock de Torrelodones vuelve el 25 de junio para dar a conocer a los artistas de la zona

Archivado en:

El festival de Rock de Torrelodones vuelve el 25 de junio, tras dos años de ausencia por la pandemia, para dar a conocer artistas de la zona, que tocarán durante doce horas en el aparcamiento del polideportivo municipal, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De esta forma, celebra su segunda edición, donde predominará el rock y el pop para dar a conocer artistas de la zona y donde actuarán bandas como Tributo a Hacienda, Ejecutivos Desechables, Dixon, The Coverment o Chatines.

Los grupos participantes son Dying in December, Errata, Fake Factory, Implikaos, Line Country Dance, Serendipia, Se Vende Perro, Ejecutivos Desechables, Lísifer, Bis in Bidem, Los Pitis, Anket, Chatines, Tributo a Hacienda, Insuline, The Coverment, Discordia, Dixon.

El acceso es libre y a las 14.30 horas habrá una demostración de baile Country. Cada banda tocará media hora y habrá paella gratis a mediodía.