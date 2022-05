'Danza superior' y 'Fotografía humanitaria', protagonistas en la agenda cultural de esta semana en Torrelodones

Archivado en:

La actuación de 'Danza superior' o la exposición 'Premio Internacional Luis Valtueña. Fotografía humanitaria' son las propuestas de esta semana en la agenda cultural de Torrelodones, donde habrá también jazz, teatro y cuentacuentos.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los espectadores podrán disfrutar este miércoles de la actuación de 'Danza superior', de la mano del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila.

Asimismo, se inaugurará este miércoles, en la Sala Rafael Botí, la exposición '25º Premio Internacional Luis Valtueña. Fotografía humanitaria', donde se podrán contemplar las obras del ganador de esta convocatoria, Jedrzej Nowicki, y de los tres finalistas, Alessandro Cinque, Alejandro Cegarra y Jérémy Lempin.

Por otro lado, el Teatro Bulevar acogerá el jueves la obra 'No todo es silencio' de Enrique Arce, de la Asociación Cultural Trástulo, bajo la dirección de Raquel Abella.

Además, continuará el VI festival de Jazz Made in Torrelodones en el parque municipal Floridablanca, donde tendrá lugar una jam session, organizada por La Plata Torrelodones.

FESTIVAL DE JAZZ MADE IN SPAIN Y 'PÍXELES'

El municipio acogerá este viernes el Festival de Jazz Made in Spain en el Teatro Bulevar para ofrecer 'Where we come from' con la actuación de David Ruiz, Daniel Navarro, Marcos Collado, Gabriel Peso, Miguel Benito 'Pete', Javier Martínez, y Gustavo Díaz.

Asimismo, este festival mostrará este sábado 'Swing for kids', donde se podrá disfrutar de la actuación de Tara Lowe & John O'Brien; Tony Pereira, dirección musical y guitarra; Jorge Castañeda; piano y teclados; Ricardo Alonso; contrabajo; David Fernández, batería; Belén Martín, saxo; y Jorge Moreno, trombón y trompeta.

Paralelamente, se podrá disfrutar hasta el próximo 14 de junio de la exposición 'Pixeles' de Narciso Lafuente en la Sala Villaseñor. Además, en la Biblioteca José de Vicente Muñoz tendrá lugar el cuentacuentos 'Cuentos al revés'.