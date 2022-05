El festival Dcode 2022 acogerá la vuelta puntual de Deluxe a los escenarios

Madrid, 31 may.- El festival musical madrileño Dcode ha anunciado la celebración de su décima edición el próximo 17 de septiembre con un cartel que, además de atractivos internacionales como los de Crystal Fighters, The Kooks o Years And Years, contará con el único concierto de Deluxe en este año.

Fue en 2008, el mejor año de su carrera en términos comerciales, cuando el gallego Xoel López decidió echar el freno a ese proyecto musical con el que acuñó canciones emblemáticas del "indie" español como "Que no", para lanzar en 2012 su primer disco con su nombre real y otra sonoridad, "Atlántico", al que siguieron otros tres más hasta "Si mi rayo te alcanzara" (2020).

El retorno ahora solo para Dcode de este antiguo proyecto no será la única baza de una oferta de 16 horas de música que contará asimismo con The Hives, Maxïmo Park, Viva Suecia, Carlos Sadness, Fuel Fandango, Shinova y Delaporte, entre otros.

En su atención a los grupos y artistas emergentes, también se ha incluido entre las propuestas de esta edición a Sir Chloe, St Woods, Goa, Thomas Headon, The K's, Abby Roberts y Molina Molina.

El campus de la Universidad Complutense de Madrid volverá a acoger este festival que arrancará su programación a mediodía y que volverá a tener en cuenta a las familias con contenidos pensados para los niños que será anunciados próximamente.

Las entradas, según la nota de prensa, se pondrán a la venta a partir de las 11 horas de este miércoles, 1 de junio, en la web de Dcode, en la de sus organizadores (Live Nation) así como en su distribuidora oficial con precios especiales de lanzamiento a partir de 39 euros más gastos de distribución.

Se mantiene parte de la programación adelantada para 2020, cuando debería haberse celebrado esta décima edición, aplazada por la pandemia, aunque se caen de la misma cabezas de cartel como Queens Of The Stone Age (ahora en el cartel de Mad Cool) o Vetusta Morla, cuya gira recalará el 24 de junio en el Wanda Metropolitano.