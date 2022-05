Martínez-Almeida recrimina a Ortega Smith "no pisar la ciudad"

Archivado en:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado al portavoz del grupo municipal de Vox, Javier Ortega Smith, por qué se presentó como número uno en las listas municipales de 2019 "si no pisa la ciudad” y da prioridad a ser secretario general de la formación y diputado nacional.

Así lo ha expresado Almeida este martes en el pleno del Ayuntamiento, durante una comparecencia solicitada por Vox para que el regidor explique “cómo va a resarcir al Ayuntamiento y a los madrileños de los graves efectos producidos por la creación del Grupo Mixto que ha sido declarado ilegal”.

El alcalde le ha dado a Ortega Smith la “bienvenida” al pleno y al Ayuntamiento.

“Porque usted, que nos acusa de fraude, me he mirado su agenda del último mes, y no ha pisado usted el Ayuntamiento, señor Ortega”, “no ha venido prácticamente a ningún acto”, “no ha tenido ninguna reunión con ningún colectivo ni con ninguna asociación”, “no ha visitado ningún distrito”, ha afirmado Almeida.

Y ha añadido: “Usted, que me acusa a mí de haberme presentado a las elecciones con una mentira, que era acabar con Madrid Central, me pregunto yo por qué se presentó de número uno en la lista por Vox del Ayuntamiento de Madrid si no pisa la ciudad de Madrid”.

“¿Por qué es usted portavoz del grupo municipal de Vox si da prioridad a ser secretario general de Vox y a ser diputado nacional?”, ha agregado el regidor, y ha apostillado que son dedicaciones “muy honrosas”.