Torrejón.- José Ramón Luna, ganador del VI Certamen de Fotografía 'Ciudad de Torrejón de Ardoz'

José Ramón Luna ha resultado ganador del VI Certamen de Fotografía 'Ciudad de Torrejón de Ardoz', un premio al que se han presentado un total de 344 obras de 184 artistas diferentes, 62 de ellos locales, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El acto tuvo lugar el pasado viernes 27 de mayo en la Casa de la cultura y contó con la presencia del concejal de Cultura, José Antonio Moreno.

El premio de 600 euros ha sido para José Ramón Luna, con su obra 'Oda de otoño', mientras que los tres accésits locales de 200 euros a las mejores fotografías han recaído en Mario Matías Pereda, con 'Pájaros en la cabeza'; David Sanz, por 'Cazando estrellas y sueños' y Antonio Delgado, por 'Alone in the dark'.

Además, las menciones de honor del jurado, sin dotación económica fueron para José Fernández, por 'Introspección'; Begoña Cosín, con 'Pleitesía' y Juan Miguel Cervera, por 'Espera'.

El jurado ha estado compuesto por personas de reconocido prestigio en el campo de la fotografía y para la valoración de las obras ha tenido en cuenta su calidad técnica y artística.

Además, ha realizado una selección de 51 obras que estarán expuestas en la Casa de la Cultura hasta el próximo 16 de junio en horario de lunes a sábados de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas y domingos de 11 a 14 horas.

"Hemos vuelto a poner en marcha este certamen de fotografía que nació en nuestra ciudad con la vocación de impulsar aún más un arte tan hermoso como es la fotografía y con el objetivo de fomentar e incentivar la creación y la promoción de los artistas locales", indicó el edil de Cultura, José Antonio Moreno.