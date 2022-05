Feministas claman contra la prostitución en Madrid: "Estamos hartas de una sociedad llena de puteros y proxenetas"

Archivado en:

Más de 175 organizaciones feministas, 3.000 personas según delegación del Gobierno, han reclamado este sábado en Madrid que el texto redactado por el movimiento, la Ley Orgánica de Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP), sea "aprobado de forma urgente por el Congreso".

En declaraciones , la portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, Rosario Carracedo, ha denunciado que las mujeres están "hartas" de una sociedad "llena de puteros y proxenetas" y ha denunciado que el Gobierno y sus socios no tienen un compromiso con la igualdad.

El texto recoge la penalización a los "proxenetas y puteros", medidas de prevención, detección y reparación de víctimas y la declaración de violencia contra la mujer de todas las formas de agresión a la libertad sexual, como "la prostitución, la pornografía y otras formas de explotación sexual, las amenazas las coacciones o la privación arbitraria de libertad".

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución es la impulsora de esta marcha, que ha comenzado en la fuente de Cibeles y ha finalizado en la Plaza de España desde la hora del mediodía.

En su intervención, Carracedo ha criticado que la prostitución es una practica de violencia que "compromete la vida, la seguridad la dignidad de las mujeres" y ha afirmado que en una sociedad democrática "no es posible aceptar que se tolere la explotación sexual de las mujeres".

Además, ha denunciado que el Gobierno y sus socios no tienen un compromiso con la igualdad, ya que "no han hecho nada en estos dos años". "No han realizado ninguna acción real y efectiva para acabar o iniciar un proceso de la abolición contra la prostitución", ha añadido.

"ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI"

Manifestantes como Pilar, en declaraciones , ha lamentado que esta actividad es "otra violencia más" y la "nueva esclavitud del siglo XXI".

"Cada día hay más industria del ocio dedicada a la explotación de las mujeres y se está promoviendo la sexualidad pagada por los hombres. Queremos que las mujeres no se vean abocadas a la prostitución", ha proclamado.

Por su parte, la organizadora de acciones del colectivo de feministas de Cataluña, Alicia López, ha culpado directamente a Podemos de que el texto aún no haya sido aprobado, ya que "el lobby proxeneta y el lobby queer están relacionados intrínsecamente porque uno depende del otro. "Las mujeres deben dejar de ser mercancía y objetos sexuales", ha manifestado.