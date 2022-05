Trejo: "Esta ha sido la temporada de mi confirmación en Primera"

Madrid, 27 may.- Óscar Trejo, mediapunta argentino del Rayo Vallecano, declaró que "nunca se hubiera imaginado sentirse tan querido en un club" como se siente en el equipo madrileño y aseguró que la temporada que acaba de terminar ha sido la de su "confirmación" en Primera.

Trejo, de 34 años, ha cumplido su sexta temporada en el Rayo, club en el que jugó la campaña 2010/2011 y desde 2017. En sus seis temporadas solo dos han sido en Primera.

"Este año ha sido la confirmación que quería tener. Venía teniendo años buenos, pero en Primera no me había podido mostrar y ha servido para demostrarme que puedo jugar y ayudar en una faceta al equipo que necesitaba, por lo que estoy contento", dijo Trejo, que durante estos años se ha convertido en un peso pesado del vestuario y en una referencia del equipo.

"Vengo de una provincia argentina, Santiago del Estero, y en mi vida me hubiera imaginado pasar tanto tiempo en un club y sentirme tan querido. Me lo he ganado con trabajo y son años muy lindos que tenemos que disfrutar", confesó Trejo, en declaraciones difundidas por Digi.

"Ahora hay que trabajar para el equipo siga en Primera las próximas temporadas. El grupo humano es la clave, lo hemos demostrado en todos los aspectos, y tanto dentro como fuera somos una familia", concluyó. EFE

