Virginia Torrecilla renueva con el Atlético por una temporada

Madrid, 27 may.- La centrocampista internacional española Virginia Torrecilla ha renovado su acuerdo con el Atlético de Madrid por una temporada y se convertirá en embajadora de los proyectos de la Fundación Atlético de Madrid, según ha informado el club rojiblanco.

Torrecilla, que llegó al Atlético en el verano de 2019, vivirá su cuarta temporada en el conjunto rojiblanco, aunque las dos últimas han estado marcadas por el tumor en la cabeza del que fue operada en mayo de 2020, que le hizo pasar por la quimioterapia y un largo proceso de recuperación, desde su primer entrenamiento en marzo de 2021 hasta el 23 de enero de 2022, cuando disputó los últimos minutos de la final de la Supercopa contra el Barcelona.

Desde entonces, la jugadora balear ha disputado minutos en otros tres encuentros, y podrá continuar su retorno a la máxima competición en el conjunto rojiblanco durante la próxima campaña.

"Renovar con el Atlético de Madrid hasta 2023 para mí significa muchísimo, sobre todo confianza del club hacia mi y saber que podré estar un añito más con todas mis compañeras y con este club que significa tanto para mí después de lo que me ha dado", señaló la jugadora en la web oficial del club rojiblanco.

Además de ampliar su vínculo con el equipo madrileño, la centrocampista se convertirá en embajadora de los proyectos de la Fundación Atlético de Madrid, un papel que "significa mucho" para ella.

"Después de todo lo vivido, entrar en la Fundación Atlético de Madrid y poder ayudar a la gente para mí es algo único, algo que jamás había pensado y algo muy especial porque cuando yo enfermé la gente me ayudó muchísimo y a mí me encantaría ayudar y transmitir a esas personas lo mismo que me transmitieron a mí", aseguró Virginia Torrecilla.