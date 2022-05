José Luis Moreno pide le quiten fianza de dos millones porque no se va a fugar

Archivado en:

El productor de televisión José Luis Moreno ha pedido al juez del caso Titella que le retire la fianza de dos millones de euros que le impuso para poder eludir la prisión provisional tras su detención el pasado julio, o bien que se la rebaje a la mitad, al considerar "inexistente" el riesgo de fuga.

En un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la defensa de Moreno pide además que la cuantificación de la fianza se revise meses después de su imposición atendiendo a que el productor en la actualidad carece de la disposición de sus bienes por haberle sido bloqueado "una parte muy sustancial" de su patrimonio.

Además de la rebaja de la fianza, Moreno pide también poder espaciar más sus comparecencias periódicas "apud acta" en el juzgado, que actualmente son semanales.

Para reforzar su afirmación de que respecto a Moreno "no existe -no ha existido nunca- riesgo alguno de fuga", su abogado le recuerda al juez que el empresario cuenta con 75 años de edad y "presenta no sólo el arraigo propio de un ciudadano español, sino que además cuenta con domicilio conocido en España", en Boadilla del Monte (Madrid), donde está empadronado "desde hace 35 años".

Además, añade, se trata de "una persona con relevancia pública, que viene operando en el sector del espectáculo desde hace más de 40 años, siendo conocida internacionalmente su labor en el ámbito de la producción audiovisual".

También destaca que carece "de antecedentes penales y policiales", que desde que tomó "conocimiento de esta causa" se encuentra personado en la causa y está cumpliendo con "las obligaciones" impuestas, y que ha transcurrido casi un año desde que se decidió imponerle la citada fianza económica.

Según expone el abogado, Francisco Calderón, "a buen seguro tan desproporcionada fianza se justificaría en la falsa creencia de que mi mandante sería titular de una ingente cantidad de dinero que antes o después terminaría aflorando".

Sin embargo, señala que ya son tres años de investigación y que de existir esa fortuna, "la misma ya habría sido identificada y bloqueada", por lo que entiende que quizá "este es el momento de plantearse que ello no se debe a que esté oculta sino a que, como señala esta parte, esa fortuna no es más que una fantasía y una ilusión".

Critica a este respecto que el "carácter oculto de un extenso patrimonio de los investigados es un argumento recurrente que ya ha sido esgrimido en otros muchos procedimientos", en los que "finalmente el tiempo dio la razón a aquellos imputados, evidenciándose como la imposibilidad absoluta para hacer frente a las desproporcionadas fianzas impuestas no constituía un argumento defensivo sino la realidad, pese a lo cual se vieron obligados a permanecer durante meses privados de libertad".