El Partido Popular celebra 15 años al frente del Ayuntamiento de Tres Cantos

El Partido Popular de Tres Cantos celebró ayer un acto conmemorativo de los 15 años de la formación al frente del Ayuntamiento.

Desde 2007, gracias al gobierno del PP, la ciudad ha experimentado una transformación que la sitúa como un lugar de referencia en nuestro país y en el mundo.

El secretario general del partido, Javier Juárez, destacó los cinco grandes pilares en los que se ha basado la acción de gobierno del PP de Tres Cantos desde que obtuviese la mayoría absoluta en las elecciones de 2007 y que no han variado desde entonces: la ayuda a los que más lo necesitan, la educación, el deporte, la cultura y el mantenimiento y la mejora del municipio.

Juárez ha recordado “la creación de espacios como el Centro Municipal de Mayores o de la Biblioteca Municipal; de servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia o terapia ocupacional; de las dotaciones y reformas de los colegios públicos, para que sigan manteniendo altos estándares de excelencia; de las candidaturas de la ciudad para albergar la Agencia Espacial Española o ser Ciudad Europea del Deporte o en la cultura, la amplia oferta de calidad, que es una clara expresión de lo que queremos: una ciudad abierta, que respira vida y cultura en cada rincón. Por último, lo que más me emociona y a lo que me he dedicado, junto al alcalde en estos últimos 15 años: la transformación de la ciudad. Una ciudad verde, moderna, sostenible, que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos”.

En el encuentro, convocado bajo el lema ‘Escuchar, Hacer’, el presidente del PP tricantino, Jesús Moreno, hizo un repaso a los grandes hitos de esta transformación que se inició con la alcaldía de José Folgado, al que se le rindió homenaje, con la entrega de un reconocimiento a su viuda, Emilia Delgado.

Jesús Moreno, como vicesecretario de Acción Política, también quiso hacer un llamamiento a todos los representantes del PP de las localidades de la Comunidad de Madrid, como los que asistieron al acto, entre los que se encontraban los de Las Rozas, El Boalo, Miraflores o Boadilla: “no vivimos en municipios estancos; no somos partidos distintos por estar en localidades diferentes, somos el Partido Popular y va a ser fundamental que estemos unidos y juntos en esta etapa”.

Durante su intervención, tuvo un recuerdo emocionado para el que fue “el mejor alcalde de Tres Cantos, José Folgado”, así como para sus compañeros durante estos 15 años y a los afiliados, a los que agradeció su dedicación para llegar al éxito “con humildad, sencillez y honradez”. “Hemos trabajado duro, pero con ilusión; hemos logrado poner a Tres Cantos en lo más alto, pero este es tan solo el inicio del gran proyecto que tenemos para nuestra ciudad. Tenemos ganas de seguir escuchando y hambre de hacer cosas por Tres Cantos, porque lo mejor está por llegar”.

El acto conmemorativo contó con la presencia del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán y las felicitaciones, a través de un mensaje de vídeo, del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo y de la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También hubo un reconocimiento a los apoderados e interventores, con la entrega de un obsequio a todos aquellos que participaron en los últimos procesos electorales velando por la honestidad de los comicios.