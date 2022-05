La asociación Amigos Americanos del Prado compra una tabla de Borrasà para el museo

Madrid, 26 may.- La asociación American Friends of the Prado Museum ha comprado una tabla gótica de Lluís Borrassà, realizada entre 1421 y 1425, para donarla al Museo Nacional del Prado.

La pieza procede de una capilla de la Catedral de Barcelona y engrosa la sección de pintura gótica catalana de la pinacoteca.

American Friends ha adquirido la tabla en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado. La asociación fue responsable de la donación de una Picasso a la institución en 2021.

Se trata de una de las últimas obras de Borrassà. Es una tabla de 200 x 126 cm que se ubicaba en la calle central del retablo de Santa Marta, Santo Domingo y San Pedro Mártir, que fue realizada entre 1421 y 1425.

A finales del siglo XVIII el monumental conjunto pictórico fue totalmente desmembrado y sus tablas pasaron a formar parte de diferentes colecciones privadas.

La donación es una importante contribución al enriquecimiento de las colecciones del Museo Nacional del Prado y al incremento de la representación de la pintura gótica catalana en sus salas, una de las escuelas más activas e innovadoras de España, señala la pinacoteca en una nota.

El Prado conserva otras dos tablas de Lluís Borrassà (1380-1422). El artista fue uno de los mejores y más prolíficos pintores de la época gótica y, en concreto, del periodo conocido como gótico internacional.