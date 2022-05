El PSOE denuncia más de 20 escombreras ilegales en la periferia de Madrid

Archivado en:

El Grupo Municipal Socialista ha identificado más de una veintena de escombreras ilegales en la periferia, un "atentado medioambiental" que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "invisibiliza" porque "hay dos Madrid, el primero acaba en la M-30 y el segundo en el límite del término municipal".

Así lo han descrito la portavoz socialista, Mar Espinar, y el responsable de Medio Ambiente del grupo, Ignacio Benito, desde una de las escombreras aparecidas en Vallecas, entre el Camino del Pozo del Tío Raimundo con la calle Gamonal, punto al que se puede llegar perfectamente en autobús.

Casetes de VHS, carteles de la extinta Bankia, neumáticos, frigoríficos, escombros de obras, parachoques, electrodomésticos, muebles, plásticos, ropa, neumáticos, vidrios, productos químicos y hasta restos de marihuana se han encontrado los socialistas en unos vertederos ilegales en los que "cada visita es una sorpresa".

En palabras de Ignacio Benito, es un 'cinturón marrón' de suciedad, son puntos de suciedad vivos, que acumulan deshechos de hace varios años en una actualización constante ante "la pasividad municipal".

EL MAPA DE LOS VERTEDEROS

Los socialistas han elaborado un mapa de estos vertederos ilegales en plena ciudad, que se puede consultar en la web https://somostuvoz.org/ e invitan a la vecindad a que lo amplíen si topan con alguno nuevo en sus paseos por la ciudad.

El Grupo Municipal Socialista se han centrado principalmente en ocho de los distritos de la ciudad, los que corresponden a la periferia de la capital: Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.

El mayor, de 4 kilómetros, es el del Camino de la Magdalena (Villa de Vallecas) y le siguen los Cerros de Vicálvaro, el Poblado de Las Mimbreras o el Camino del Malecón. Contabilizan que en estas más de veinte escombreras se sumarán 15 toneladas de residuos en zonas urbanas.

"Muchos vecinos llaman al 010 con notificaciones diarias no solo de estos vertederos sino de toda la suciedad que no se recoge en la ciudad. Madrid sigue sucio y los nuevos contratos de limpieza no han mejorado en nada la limpieza de esta ciudad. Son zonas que la derecha se empeña en visibilizar, en obviar, pero no por eso dejan de existir. Estoy convencida de que un vertedero así no estaría en el Barrio Salamanca", ha denunciado públicamente Mar Espinar.

La edil tiene claro que si hay gente que sigue vertiendo en estos puntos sus deshechos es "porque no se limpia y la suciedad llama a la suciedad. En una ciudad limpia la gente antes de tirar algo se lo piensa".

"A ESTO DEBE RESPONDER ALMEIDA, NO A SI VIENE O VA EL REY EMÉRITO"

"La solución es limpiarlo y, sobre todo, mantenerlo. Cuando tenemos solares así, que no se vallan o desbrozan, si no se utilizan para equipamientos, lo lógico es que la gente lo acabe utilizando para esto. Es lógico porque el Ayuntamiento no pone ningún impedimento y cuando la gente lo hace no sólo no multa sino que no lo limpia", ha expuesto Espinar.

La socialista tiene claro que "si en vez de tener las zonas abandonadas, como las tiene el señor Almeida, se utilizaran para poner servicios públicos, esto no se vería". "Esto es un vertedero ilegal y es responsabilidad del señor Almeida y a esto es a lo que debería responder el alcalde, no a si viene o va el rey emérito o si hace escala en Madrid. Esto es la realidad de Madrid, por mucho que lo invisibilice", ha lanzado la portavoz socialista.

"Sabemos que hay más pero veinte puntos ya nos parecen suficientemente graves para que Almeida siga escondiéndose en un discurso nacional que en nada responde a los problemas diarios de los vecinos de Madrid", ha insistido la concejala.

A Ignacio Benito le preocupa que el Ayuntamiento disponga de una unidad para la vigilancia aérea, a la que destina 2 millones, y que no la emplee "para pillar in fraganti a estos desaprensivos y que quien la haga la pague".

El edil ha señalado que es la periferia la que sufre este "atentado ambiental, permitido por el Ayuntamiento", por ejemplo, en las Lagunas de Ambroz, en San Blas-Canillejas, un espacio "con un valor ambiental incomparable al contar con especies protegidas que están en la Comunidad de Madrid, como el avión zapador".

También ha señalado a la Comunidad, que "mira a otro lado" a pesar de tener competencias en vías pecuarias, por ejemplo. "Como parece que últimamente se llevan bien Almeida e Isabel Díaz Ayuso se pueden poner de acuerdo para limpiar este gran vertedero en el que están convirtiendo la periferia de Madrid", ha reclamado.

PLENO DE LA PRÓXIMA SEMANA

Los socialistas elevarán este problema al Pleno de Cibeles que se celebrará el 31 de mayo. Allí reclamarán que se intensifique la presencia de la Unidad de Medio Ambiente de Policía Municipal en las zonas identificadas para impedir nuevos vertidos.

También que se inste a la Comunidad de Madrid a la firma de un convenio con el Ayuntamiento para trabajar coordinadamente a la hora de evitar nuevos vertidos, eliminar los existentes, y regenerar y reforestar los terrenos afectados.

Los socialistas proponen instalar barreras físicas en los accesos a estos puntos en los que sea posible y realizar un estudio para valorar la puesta en marcha de videovigilancia en los accesos a los puntos habituales de vertido, además de reforzar la periodicidad y aumentar el horario de los puntos limpios móviles.

Y todo ello con los medios materiales con los que cuenta tanto Policía Municipal como el Ayuntamiento de Madrid, especialmente drones, para la vigilancia y control de las zonas susceptibles de sufrir vertidos ilegales.