El Mad Cool se convierte en un reclamo turístico para Madrid

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, aprobó el patrocinio al Mad Cool festival 2022 con 1.089.000 euros, un apoyo estrechamente vinculado al potencial turístico de esta cita musical que el pasado año generó un impacto de 53 millones de euros en la Economía regional.

El festival contará con casi de 150 actuaciones de artistas de prestigio mundial, entre los que se incluyen Metallica, Twenty One Pilots, Placebo, Imagine Dragons, The Killers, Muse, Queens of the Stone Age, Faith No More, Kings of Leon, Florence + The Machine, Pixies, Nathy Peluso y Natos y Waor. El Mad Cool 2022 tendrá lugar del 6 al 10 de julio de 2022.

El posicionamiento de Mad Cool como referente internacional se pone de manifiesto con la presencia entre los 712 periodistas acreditados de 29 países, un 67% más respecto a la anterior convocatoria.

Mad Cool Festival no tuvo la oportunidad de celebrar su edición de 2020 debido a la crisis del coronavirus, pero hay que conmemorar que en su cuarta edición reunió a más de 168.000 asistentes gracias un cartel compuesto por grandes artistas como Pearl Jam, Depeche mode, Queens of the Stone Age, Jack White o Arctic Monkeys, entre muchos otros.

Mad Cool Sunset

Este año se estrena también el Mad Cool Sunset con Rage Against The Machine, Biffy Clyro, Glass Animals, Stereophonics, Run The Jewels, Kurt Vile & The Violators, Lucy Dacus, Los Zigarros, Belako, Sports Team, Yard Act, Wargasm, Nova Twins, Montell Fish, Life, Sylvie Kreusch y The Dip. Esta primera edición será el próximo sábado 10 de septiembre en el Espacio Mad Cool en Valdebebas.

Rage Against the Machine vuelve a España después de más de una década siendo esta una de sus dos únicas actuaciones en España.