Aventuras en la Sierra, surf en Cantabria o especialistas de cine, parte de los campamentos de verano de Arganda

El 30 de mayo abre el plazo de inscripción para los distintos campamentos organizados por la Concejalía de Juventud de Arganda del Rey que en esta ocasión ofrece, entre otros, multiaventura en la Sierra, surf en Cantabria o talleres con especialistas de cine.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, del 4 al 29 de julio el Enclave Joven acogerá un campamento urbano de especialistas de cine para chicos con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.

Durante estas fechas los participantes podrán aprender los trucos y las técnicas para ser un auténtico especialista, así como rodar un cortometraje. La actividad se desarrollará por quincenas, del 4 al 15 y del 19 al 29 de julio, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, pudiendo optarse también por la opción de comedor, de 14 a 15 horas.

El precio de la primera quincena es de 90 euros para empadronados (208 euros para no empadronados), mientras que en la segunda, al ser festivo el 25 de julio, el precio será de 81 euros para empadronados (199 euros para no empadronados). La opción de comedor tendrá un precio de 30 euros por semana para empadronados y de 42 euros para no empadronados.

Por su parte chicos de 8 a 12 años podrán divertirse del 21 al 30 de julio con un campamento multiaventura que se realizará en la Sierra de Cazorla, en Jaén, con alojamiento en un hotel de 3 estrellas.

Entre las actividades se incluyen escalada, tiro con arco, paintball, rafting y otras muchas más relacionadas con el medio natural. El precio es de 367 euros para empadronados y de 556 euros para no empadronados.

Por su parte, la localidad cántabra de San Miguel de Aras será el escenario del 21 al 30 de julio de un campamento de surf dirigido a chicos de 13 a 17 años. Con alojamiento en un albergue turístico, los participantes podrán aprender a surfear y hacer actividades como tirolina, puentes tibetanos, kayak o visitas culturales. El precio es de 367 euros para empadronados y de 510 euros para no empadronados.

Una vez realizada la preinscripción a través de https://campamentos.ayto-arganda.es o presencialmente se facilitará toda la información para formalizar la inscripción. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción hasta completar el cupo máximo. Más información en el Enclave Joven a través del teléfono 918758428 y el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .