Merquelanz se despide del Rayo con "buenos recuerdos" pese a las lesiones

Madrid, 24 may.- Martín Merquelanz, que ha jugado la última temporada en el Rayo Vallecano cedido por la Real Sociedad, reconoció en un comunicado publicado en sus redes sociales que ha vivido "un año complicado" por las lesiones pero aseguró que de su etapa en el equipo madrileño se lleva "muy buenos recuerdos".

Merquelanz se lesionó en su rodilla izquierda el 11 de septiembre de 2021, durante el partido con el Valencia, y tuvo que pasar por quirófano el 29 de ese mismo mes.

Cinco meses después, a principios de marzo de este 2022, regresó a los entrenamientos realizando carrera continua al margen de sus compañeros y tocando balón, pero las molestias volvieron a aparecer y el pasado 12 de mayo volvió a ser intervenido de una lesión cartilaginosa.

"Se termina la temporada y me hubiera gustado haber ayudado al equipo mucho más de lo que he podido. Ha sido un año complicado en lo personal, pero he estado muy a gusto con vosotros. En todo momento me he sentido muy arropado por la afición, por mis compañeros, por el cuerpo técnico y, sobre todo, por el servicio médico del club. Por este motivo quería daros las gracias a todos", dijo Merquelanz, en sus redes sociales.

"Ahora me toca seguir mi carrera en otro lugar, pero me llevo conmigo muy buenos recuerdos y amigos de Vallecas. ¡Me considero un rayista más!", confesó.

Merquelanz se despide de su única temporada en el Rayo con solo cuatro partidos disputados, tres como titular, y 175 minutos de juego.