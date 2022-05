Vecinos de Moratalaz denuncian no poder abrir las ventanas por miedo a que entren chinches en sus casas

Archivado en:

La vecindad del Pasaje de Cobeña, en el distrito de Moratalaz, no puede abrir las ventanas de sus viviendas, a pesar de los episodios de altas temperaturas vividos en los últimos días, por temor a que entren 'chinches apestosas' en sus casas.

Ha sido el concejal del Grupo Mixto José Manuel Calvo quien ha elevado este problema a la comisión de Medio Ambiente, donde ha avisado que si no se ataja el problema en Moratalaz se corre el riesgo de que se expanda a otros puntos de la ciudad.

"Las chinches apestosas son una plaga que anida en los árboles y que accede a las viviendas. Es una pesadilla desde septiembre de 2021, cuando aparecieron. Entonces los vecinos presentaron quejas, llamadas al 010 y reclamaciones pero sin respuesta", ha descrito el edil.

La vecindad teme que resurjan este estío, como lo hicieron en los meses cálidos del otoño, y se traduzca "en no poder abrir las ventanas, con lo que esto supone en verano". El concejal ha expuesto la situación con fotografías cedidas por los vecinos y ha instado a "podar y fumigar".

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha confirmado que se trata de un "tema frustrante para los técnicos". Después de que, primero el PSOE en abril y luego Vox en mayo, elevaran esta situación a la Junta de Moratalaz, los técnicos giraron inspecciones al arbolado y zonas verdes cercanas a los domicilios, además de llevarse a cabo el desbroce y la poda "pero no se detectó una plaga" en los espacios públicos.

El Consistorio seguirá "prestando especial atención al arbolado y a las zonas verdes aledañas" aunque ha insistido en que "no se ha detectado nada" en forma de plaga, lo que no significa que no sean conscientes de la presencia de estos insectos. "También hay jardines privados", ha indicado Carabante.

El delegado ha explicado que al no considerarse una plaga no se puede fumigar. "El Real Decreto prohíbe el uso de productos fitosanitarios antes de detectar una plaga", ha contestado Carabante. "No sé si es una plaga o una aparición de insectos pero los insectos están ahí", ha replicado el concejal del Grupo Mixto.

"No niego la presencia pero no hemos encontrado el origen de esos insectos en suelo público. Haremos labores de mantenimiento, desbroce y poda, que reducen la aparición de estos insectos", ha contestado el titular de Medio Ambiente.