La Escuela Municipal de Idiomas de Torrelodones será el nuevo centro examinador para desarrollar exámenes de Cambridge

La Escuela Municipal de Idiomas de Torrelodones (EMIT) será el nuevo centro examinador para desarrollar los exámenes de la Universidad de Cambridge después de la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento e International House Madrid.

El alcalde, Alfredo García-Plata; la concejal de Educación, María Ángeles Barba, y el director de la Escuela de Idiomas, Steven Don LaCombe Coghlan, han firmado un convenio de colaboración donde la EMIT se ha convertido en centro autorizado de Cambridge English Language Assessment para el desarrollo de los exámenes.

De esta manera, la EMIT, como centro examinador, podrá organizar convocatorias de todos los niveles de exámenes de Cambridge English, estando autorizados los exámenes YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE en virtud del acuerdo suscrito con University of Cambridge Local Examinations Syndicate, English for Speakers of Other Languages ('Cambridge English').