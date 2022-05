Simeone: "No me voy contento de la temporada, podía haber hecho mucho más"

Majadahonda (Madrid), 21 may.- Entre la "autocrítica" circuló este sábado la penúltima rueda de prensa de la temporada de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que "para nada" se va "contento" de esta campaña, porque "podía haber hecho mucho más" de lo que hizo, admitió que los cambios de sistema lo 'marearon' "un poco" y aseguró que el objetivo "del club" es entrar en la Liga de Campeones, pero el del equipo es "salir campeones".

"No me voy contento para nada. Después de haber ganado la Liga la temporada pasada, siempre tuve la ilusión de poder repetir, pero es un buen mensaje que la vida da diariamente de aprender continuamente. No tengo ninguna duda de que el 4-4-2 y el 5-3-2 que fuimos utilizando en temporadas anteriores (el 4-4-2) y la temporada última (el 5-3-2) también produjo en mí una situación de marearme un poco en los dos lugares. Está claro que no hay mucha diferencia entre los dos. Pero yo sí podía haber hecho más de lo que hice", expresó después del entrenamiento matutino de este sábado en Majadahonda.

"Autocrítica un montón, como siempre. Para adentro la autocrítica no tengo ninguna duda de que es más dura que la que ustedes (los medios de comunicación) hacen en la opinión diaria, porque queremos ganar y porque el objetivo del club es estar en Champions, pero nuestro objetivo es salir campeones. Eso es lo que queremos", enfatizó Simeone.

"Son muchos años acá en el club, el club sabe lo que pienso y cómo vivo. No voy a variar del partido a partido, porque es maravilloso ilusionarnos solamente con el partido que tienes por delante para centrar sólo la energía en lo cercano y estando todos juntos, todos fuertes, todos unidos, siempre se hace más fácil, claro", abundó.

"MUCHA AUTOCRÍTICA, PERO TAMBIÉN UN MONTÓN DE SEGURIDADES"

En una "temporada irregular", tal y como la describió, Simeone enfocó al aspecto de goles en contra o a las derrotas: "Sobre todo, no acostumbramos a recibir tantos goles y perdimos muchos partidos (más que en ningún otro curso entero de la era del entrenador al frente del Atlético de Madrid). Aún así, con todas las dificultades que hemos pasado hemos podido llegar a la Champions dos partidos antes de terminar la Liga".

"Me acerco no a lo malo, sino a lo bueno. Desde el objetivo de la Liga de 14 partidos (después de tocar fondo con la derrota por 0-1 contra el Levante en el Wanda Metropolitano, el pasado 16 de febrero) hicimos un recorrido bastante parecido al que solemos hacer normalmente y eso fue en base, sobre todo, al trabajo mental que tuvo el equipo para lograr el objetivo rápido", repasó el técnico, cuyo equipo ganó nueve de los 13 choques siguientes.

"Y la Champions la competimos muy bien. Fue una de las mejores que hemos competido, ya esa en octavos o en cuartos, por la manera de competir contra dos equipos importantes (el Manchester United y el City, respectivamente). Una temporada difícil, compleja, muy irregular, con mucha autocrítica, pero también con un montón de seguridades que te deja una temporada muy importante de aprender. Y preparado para todo lo que viene", dijo.

"HEMOS SUFRIDO MUCHO CON LOS CENTRALES"

"Tenemos que matizar en bastantes cosas", prosiguió en su análisis global de este curso. "Sufrimos la ausencia de Trippier con el hombro y después con su salida (traspasado al Newcastle en el mercado de invierno) y no pudimos resolver ese espacio como me habría gustado porque trasladamos a Marcos Llorente a un lugar donde no lo siente tan cómodo. Jugó la temporada en un lugar donde no puede demostrar todo el potencial de la temporada pasada. Vrsaljko a veces jugó, a veces no. Y después llegó Daniel Wass, que no pudo engancharse porque se lesionó enseguida. Y al final es todo más a todo o nada y es más difícil dar oportunidad", expuso.

"Hemos sufrido mucho con los centrales, porque Savic y Giménez han tenido muchas lesiones, recaídas en sus lesiones... Todo esto parecen excusas, pero son realidad. Y no lo pude, primero yo, resolver de la mejor manera. Vino Reinildo allá por el mes de febrero, pudimos mantener un poco más la estabilidad de Savic y Giménez y en estos últimos diez partidos empezamos a cambiar los números, nos hicieron cinco goles, el equipo empezó a defender un poco más fuerte, con más trabajo global y nos generó empezar a volver a tener una regularidad que es lo que, no tengo ninguna duda, nos diferencia en el campeonato español", continuó Simeone, cuyo equipo defiende la tercera posición ante la Real Sociedad.

En el Reale Arena, donde el Atlético necesita ganar para ser tercero sin depender del marcador del Sevilla contra el Athletic Club en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Simeone explicó que su conjunto tiene que llevar el partido donde cree que puede "hacer daño" a su oponente; "un equipo que juega muy bien, que tiene una estructura ya de los últimos años y que tiene mucha regularidad", según resaltó.

"Es un equipo que viene creciendo año tras año, igual que el Betis, el Villarreal, el Sevilla, el Athletic de Bilbao, todos los equipos que van acercándose cada vez más a nosotros. Tendremos que hacer un buen partido en el final de temporada, imagino que ellos buscarán hacer lo mismo y cerrar una temporada irregular de la mejor manera que podamos", afirmó.