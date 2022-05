Esperanza Aguirre es recibida en el congreso del PP de Madrid entre aplausos y pide dar "la batalla cultural"

Archivado en:

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha sido aplaudida este viernes al comienzo del 17º congreso extraordinario del PP de Madrid, y ha sido descrita como un "referente" para toda la formación.

"Eres un referente para todos nosotros, nos ha presidido durante muchos años, y te agradecemos que sigas estando con nosotros. Gracias, Esperanza", ha trasladado al inicio de su intervención el organizador del congreso, Juan Carlos Vera.

A su llegada, ha trasladado que para ella hoy "es un día muy importante" porque "por fin llega el congreso de Madrid". "Es extraordinario, y a mí me hubiera gustado que fuera ordinario", ha apuntado.

Ello para que hubiera habido ponencias y "que la batalla cultural pudiera estar más presente" porque hay cosas "importantes" como "la unidad de España, la independencia del Poder Judicial, por ejemplo... hay cosas que además de la Economía son importantes". "Estoy muy contenta porque Isabel Díaz Ayuso también cree en la batalla cultural", ha subrayado.

La expresidenta regional dio su apoyo desde el primer momento a Ayuso para presidir el PP de Madrid, a la que ha alabado en multitud de ocasiones, y se sumó a quienes pedían que este Congreso se celebrase "cuanto antes", porque consideraba que había que "normalizar la situación".

Además, tildó de "gravísimo y muy triste" el supuesto espionaje al que fue sometida la dirigente. "Es algo que no tiene precedente en ningún partido, desde luego no en el PP, y aprovecho para hacer un llamamiento a la responsabilidad para recuperar la ilusión de los que votaron a Ayuso en el caso de Madrid, darles confianza y decirles que el PP sigue adelante", señaló en su momento.

En una rueda de prensa anterior al arranque del congreso, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido preguntada por los audios entre Aguirre y el comisario José Manuel Villarejo. "No tengo nada que decir", ha respondido Ayuso, quien ha indicado que no comparte que se conozcan "audios de personas que han sido grabadas y no lo saben".

"No sé quién se puede escapar de una grabación. No es de recibo. Si vamos así, no sé en qué clase de Estado nos vamos a convertir, espiándonos móviles y saltando límites. Tenemos que respetar esto, todo lo que esté bajo secreto de sumario no se tiene que dar a conocer", ha señalado.

La propia Aguirre ha recordado que el juez la exoneró de "ese delito tan grave de parar, que no aparcar, en un carril bus para sacar dinero, por el que ya me habían puesto 200 euros de multa".

"Contra la exoneración que me hizo el juez recurre una asociación que se llama Transparencia y Justicia. Me llaman, que Transparencia y Justicia quiere hablar conmigo. Yo voy a hablar con un señor, no tenía ni idea de que era comisario, nada. Al final me dio una tarjeta que ponía José Manuel Villarejo, pero no era famoso entonces, era el año 14, yo no tenía idea de quién era. Él me dijo que no seguiría recurriendo contra mí, y que lo hizo por dar un susto a Esperanza Aguirre", ha finalizado.