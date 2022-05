Cosas que se deben considerar al comprar criptomonedas

Archivado en:

¿Quizás se sienta emocionado por comprar criptomonedas, pero no tiene el conocimiento completo del mundo de las criptomonedas?

¡Quédese aquí! El mercado digital puede ser una herramienta de financiación entusiasta, aun así, algunos nuevos inversionistas caen en la trampa de los estafadores sin dejar rastros. Desafortunadamente, a veces en el afán de obtener ganancias, muchos inversionistas que participan en este mundo digital, enfrentan grandes pérdidas solo porque carecen de monedas responsables.

Aquí, se examinarán algunos aspectos críticos del mundo de las criptomonedas que lo ayudarán a obtener ganancias. Entonces, tome todos estos puntos con cuidado y comience a invertir en las monedas principales.

1. Ir en paralelo con el tiempo

Al ser un inversionista novato, se debe estar consciente de la naturaleza volátil de las monedas. Si ya sufrió algunas pérdidas debido a la naturaleza errática de estas monedas, es obligatorio correr en paralelo con el tiempo. Ethereum y Bitcoin son altamente volátiles en el mercado de las monedas digitales. Los financiadores hacen esfuerzos para comprar cuando los precios están en caída, lo que significa que comprarán Altcoin solo cuando su precio al contado disminuya.

2. Compra monedas con Tarjetas

Algunas plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance y Coinbase permiten a los inversionistas comprar las monedas deseadas con tarjetas de débito, tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Se puede observar cómo las transacciones son fáciles ahora para la gente. Hay una tarjeta de débito de Bitcoin dedicada que le permite realizar transacciones en Bitcoin con la ayuda de estas tarjetas. La mayoría de los proveedores de servicios que ofrecen tarjetas de débito Bitcoin a los usuarios son intercambios de criptomonedas.

Las mismas tarjetas de débito famosas de Bitcoin son de compañías como Coinbase y el intercambio de monedas digitales Binance. La compra de una tarjeta de débito Binance no incurre en tarifas de emisión, pero cuando se trata de ejecutar transacciones, Binance cobra una tarifa nominal. Ganar el reembolso en cada transacción ejecutada con la ayuda de una tarjeta de débito Binance requiere que invierta una cantidad fija de monedas Binance.

¡Documentación técnica de los proyectos de criptomonedas!

La documentación técnica de las criptomonedas muestra todos los aspectos de una moneda digital con total transparencia. Es un caso esporádico en el que un inversionista en ciernes lee toda la documentación técnica de un proyecto de moneda digital. Siempre debe tomar nota de los aspectos críticos de una moneda digital descritos en la documentación técnica, ya que puede ayudarlo a comprender mejor el caso de uso de una moneda digital. La documentación técnica de una moneda digital muestra la hoja de ruta de ese proyecto junto con los planes del desarrollador.

La documentación técnica de la moneda digital demuestra todos los aspectos del proyecto y por lo general, lo publica el equipo de desarrollo de esa moneda digital en particular. Sin la documentación técnica publicada en Internet, ningún usuario puede confiar por completo en una criptomoneda. La moneda digital como Dogecoin, que no tiene documentación técnica en internet, no muestra un uso real de esta moneda. Sin embargo, se disparó como tendencia en la comunidad de criptomonedas.

¡Sincronización!

La sincronización siempre ha sido crucial en los mercados de valores y criptomonedas, dos montañas rusas financieras muy conocidas. El mercado de criptomonedas se mueve a un ritmo vertiginoso como el mercado de valores. El atributo volátil de este mercado ha hecho que la sincronización sea un factor crucial al invertir en este mercado. Dado que la moneda digital es un ámbito altamente especulativo, una inversión en el momento adecuado puede convertirlo en millonario de la noche a la mañana. Quizás se pregunte cómo mejorar la sincronización en el mercado de criptomonedas. No puede mejorar la sincronización de sus transacciones de criptomonedas de la noche a la mañana, ya que requiere tiempo y dedicación. Para hacerlo más fácil, debe estar familiarizado siempre con los aspectos que pueden afectar profundamente el precio al contado.

¡Argots de criptomonedas!

Una vez que se sumerge en la comunidad de criptomonedas, notará muchas jergas y términos específicos dirigidos a una moneda digital en particular. Los inversionistas en criptomonedas siempre deben comprender bien la jerga utilizada en esta comunidad. Parte del argot utilizado en la comunidad de criptomonedas es FUD, to the moon (a la luna), paper hands (manos de papel) y HODL. Si un inversionista está familiarizado con el argot de la mayoría de las criptomonedas, será mucho más sencillo para ellos comprender los movimientos de precios recientes.

Anteriormente se describió todo lo que debe saber sobre la inversión en criptomonedas. Los inversionistas deben tener en cuenta todas estas cosas antes de invertir en monedas digitales.